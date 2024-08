Estalla Comité Olímpico con Ana Guevara por resultados en París: “No puedes perder lo que no construiste”

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están en su ecuador, y la delegación mexicana ha ganado hasta ahora tres medallas. Este desempeño está por debajo de las expectativas establecidas por Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). En respuesta, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), ofreció una perspectiva diferente.

Esta madrugada, la pareja de clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya logró la medalla de plata en la plataforma de 3 metros tras una excelente participación, desafiando a los líderes del medallero, China. Sin embargo, estos dos atletas, al igual que otros, no reciben apoyo económico de la CONADE.

La disputa entre la titular de la CONADE y la presidenta del COM

En las últimas horas, Ana Gabriela Guevara realizó una evaluación del desempeño de los deportistas mexicanos en los Juegos de París, señalando que varios habían perdido claras oportunidades de medalla.

En respuesta a estas declaraciones, María José Alcalá manifestó que no es justo responsabilizar a los atletas por no alcanzar las medallas esperadas, argumentando que la CONADE no ha proporcionado el apoyo necesario para su preparación y viaje a París 2024.

“Cuando se señalan aspectos innecesarios o se culpa a los atletas por no ganar medallas, no se puede reclamar lo que no se ha construido. Si prefieres apoyar a alguien implicado en corrupción en lugar de a tus atletas, ¿qué se puede decir?” declaró la presidenta del COM a los medios presentes en los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, la dirigente del Comité Olímpico Mexicano subrayó que aún hay varias disciplinas en las que la delegación mexicana competirá, y expresó que todavía existen posibilidades de ganar más medallas. Hizo un llamado a continuar apoyando a los atletas aztecas en lo que queda de París 2024.

“Los resultados están llegando, y aún hay mucho por ver. Sigamos apoyando a los atletas mexicanos, felicitémoslos y brindémosles nuestro afecto. Todos debemos estar con ellos en las buenas y en las malas, ya que son quienes defienden nuestra bandera y representan a nuestro país. ¡Arriba México y a seguir con todo!”, concluyó.