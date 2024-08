David Faitelson estalla contra Ana Guevara: “Confirmo lo ‘jodi..’ que está nuestro deporte”

La polémica crece cada vez más en torno al desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión, David Faitelson señaló a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, como responsables del estado en que se encuentra el deporte en México, calificándolo de “jodido”.

Las competencias en la justa olímpica llegaron a su ecuador tras cumplirse una semana de actividad oficial, y hasta el momento México marcha con tres medallas: dos de plata y una de bronce.

Este sábado por la mañana, David Faitelson, a través de sus redes sociales, estalló contra Ana Gabriela Guevara, señalando que, si ella no es capaz de ver la realidad del nivel, él comprende y asegura que nuestro deporte está “jodido”, además de que nuestro sistema no funciona.

Añadió que no tiene certeza si el problema es la titular de la CONADE, María José Alcalá, presidenta del COM, o todas las federaciones o funcionarios que dirigen las instituciones deportivas en México, dejando claro que para él el sistema no funciona.

Las preseas acumuladas por los atletas mexicanos son gracias al equipo femenil de tiro con arco, que obtuvo la primera medalla de bronce ante Países Bajos; la primera medalla de plata, obtenida por la judoca Prisca Awiti, quien venció a la croata Katarina Kristo; y la dupla de clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes rozaron el oro olímpico.

Las declaraciones de Ana Guevara y la respuesta de María José Alcalá

En días pasados, la titular de la CONADE realizó una evaluación del desempeño de los deportistas mexicanos, señalando que varios dejaron pasar claras oportunidades de medalla. A esto, la presidenta del COM respondió manifestando la falta de apoyo por parte del organismo para que los atletas llegaran en su mejor forma a París 2024.

“Cuando se señalan aspectos innecesarios o se culpa a los atletas por no ganar medallas, no se puede reclamar lo que no se ha construido. Si prefieres apoyar a alguien implicado en corrupción en lugar de a tus atletas, ¿qué se puede decir?”, declaró María José Alcalá a los medios.

Por otra parte, a través de redes sociales, la comunidad que sigue a los deportistas mexicanos se manifestó en contra de Ana Guevara, cuando los clavadistas mexicanos obtuvieron la plata para México, ya que estos dos atletas son algunos de los que no reciben apoyo económico de la CONADE.