“No me temblará la mano para mandarte a la mier...”: Aguirre lanza advertencia a Martinoli

El regreso de Javier Aguirre a la Selección mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 ha estado lleno de cuestionamientos, ya que llega en un momento crítico por los malos resultados.

En medio de este panorama, el Vasco Aguirre ofreció una de sus primeras entrevistas junto a Rafa Márquez para las pantallas de TV Azteca.

En dicha plática, Christian Martinoli le preguntó al Vasco si le temblará la mano para poner mano dura en los jugadores, quienes han sido criticados por la falta de disciplina en las concentraciones de México.

Fiel a su estilo y un tanto grotesco, Javier Aguirre aseguró que no le temblará la mano para imponer orden en el interior del equipo, pero tampoco al propio narrador si lo critica.

“No (me temblará la mano), no, ni para mandarte a la mierda a ti también”, mencionó el Vasco entre risas, a lo que Martinoli Curi respondió de forma irónica: “Lo entiendo, me queda claro, pero será recíproco, tampoco creas que me voy a quedar callado. Me caes a toda madre, pero ojo”.

Asimismo, Javier Aguirre negó rotundamente que le vayan a imponer jugadores en la Selección mexicana, asegurando que él y su cuerpo técnico tendrán el control absoluto.

“Si me haces esa pregunta es porque no me conoces, cabrón. Cero. Si algo tengo, mi único patrimonio es mi cuerpo técnico y mi equipo. Tranquilos, que los que decidiremos seremos nosotros, y ya está”, sentenció.

¿Cuándo debutará el Vasco con el Tri?

Es importante mencionar que la presentación de Javier Aguirre y Rafa Márquez al frente de la Selección mexicana será en la fecha FIFA de septiembre, cuando el Tri enfrente en duelos amistosos a Nueva Zelanda el sábado 7 de septiembre y posteriormente a Canadá el martes 10 de ese mes. Para estos cotejos, se especula que podrían volver a la convocatoria jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín.