Boxeadora italiana, Angela Carini, se disculpa con Imane Khelife por polémica en París 2024

La italiana, Angela Carini, lamentó públicamente la polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la que se vio envuelta con la argelina Imane Khelif tras retirarse a los 46 segundos después de un fuerte golpe.

¿Qué pasó entre Angela Carini e Imane Khelif?

La polémica surgió luego de que el pasado primero de agosto Carini abandonara el combate tras recibir un fuerte impacto de Khelif, lo que desató una serie de debates sobre el género de la argelina, pues en 2023 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) le prohibió combatir en la rama femenil por altos niveles de testosterona.

En días pasados, después del combate, la pugilista azzurri declaró para el medio italiano Gazzetta dello Sport, donde ofreció disculpas y expresó: “Toda esta controversia me entristece”.

“No era algo que yo pretendiera hacer. En realidad, quiero pedirle disculpas a ella y a todos los demás. Estaba enfadada porque mis Juegos Olímpicos se habían esfumado. Lo siento por mi oponente también. Si el Comité Olímpico Internacional dijo que ella puede pelear, respeto esa decisión”, expresó Carini.

“Lo siento por ella también; terminamos en un ‘boom’ mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?”, aseguró la europea.

Los motivos personales del retiro de la boxeadora italiana

Por otra parte, Angela Carini expresó los motivos por los que se retiró de manera premeditada entre lágrimas: “Ya no tenía ganas de pelear tras menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba y dije ‘basta’. No perdí, simplemente me retiré con madurez”, añadió.

IBA ofrece compensación millonaria a Carini

Tras esta polémica pelea, la Asociación Internacional de Boxeo emitió un comunicado para informar que premiará a Carini como si fuera una campeona olímpica, por lo que recibirá un apoyo económico de 100 mil dólares, es decir, cerca de dos millones de pesos mexicanos.

“La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) entregará a Angela Carini, quien abandonó la pelea contra la argelina Imane Khelif en los Juegos de París 2024 después de 46 segundos del primer asalto, el premio monetario de la IBA como si fuera una campeona olímpica”, afirmó el presidente Umar Kremlev, según se lee en el comunicado, recordando que este organismo premia con dicha cantidad a quienes se cuelguen la presea dorada en JJ.OO.

De esta cantidad, el 50% será para la boxeadora, mientras que la otra mitad se repartirá equitativamente entre su entrenador y la federación de boxeo de su país.

Imane Khelif continúa su camino por París 2024

La boxeadora argelina Imane Khelif se impuso a la húngara Lucca Anna Hamori por decisión unánime (5-0) en los Cuartos de Final de la categoría de 66 kilogramos, con lo cual se aseguró medalla en los Juegos Olímpicos.

Ahora, Imane Khelif se enfrentará en las semifinales, donde ya conoce a su rival, la tailandesa Janjaem Suwannapheng. Buscará vencer para competir por la medalla de oro en París 2024.