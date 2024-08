“No me quedo conforme”: Cecilia Tamayo buscará meterse a la pelea por medallas en repechaje

La atleta Cecilia Tamayo finalizó en la séptima posición de su heat clasificatorio en los 200 metros planos, registrando un tiempo de 23.65 segundos el cual no le alcanzó para clasificarse de manera directa a las semifinales, pero tendrá una segunda oportunidad en el repechaje de la competencia para competir por medallas en París 2024.

La velocista azteca, disculpa del medallista Carl Lewis, compitió en su heat frente a las mejores corredoras de la justa olímpica y, aunque mostró un buen arranque en el Stade de France, terminó en la séptima posición con un tiempo de 23.65 segundos. Gabrielle Thomas fue la más rápida con 22.20 segundos, seguida por Niesha Burgher con una marca de 22.54 segundos y Mujinga Kambundji con 22.75 segundos, las tres que se clasificaron a las semifinales de manera directa.

¿Qué dijo Cecilia Tamayo sobre su carrera en los 200 metros planos?

En entrevista con Claro Sports, Cecilia Tamayo habló sobre su desempeño en la pista y confesó que aún le queda trabajo por hacer, pero tiene ganas de seguir mejorando.

“Creo que siempre hay dos vertientes. La que te puede tumbar y asustar o la que te puede encender ese fuego que te ayuda a mejorar y hacerte saber que tienes todo para estar dentro de las mejores, estar luchando. Todavía me falta pero vamos por buen camino”.

“Todavía sigo asimilando el cierre, fue una muy buena experiencia, no me quedo conforme pero me quedo con muchas ganas de seguir mejorando (...) Siento que todavía puedo dar más, es parte de mi experiencia, quiero seguir creciendo”, declaró la atleta mexicana.

El desempeño de la velocista mexicana en París 2024

El récord personal de Tamayo en esta prueba es de 22.45 segundos, un tiempo que le habría asegurado el pase a las semifinales en su heat. En la clasificación general, se ubicó en el puesto 44 de entre 47 competidoras.

Ahora, en el repechaje, buscará mejorar su actuación y asegurar su pase a las semifinales. Para lograrlo, deberá ganar su heat o tener uno de los dos mejores tiempos generales entre las atletas que no dominen su respectiva ronda.

Tamayo, ya concluyó su participación en los 100 metros planos en París 2024, ubicándose en el quinto puesto de su heat eliminatorio con un tiempo de 11.39 segundos. Aunque no logró superar su mejor marca personal de 11.21 segundos, ahora se enfocará en mejorar su actuación en los 200 metros.

¿Cuándo competirá Cecilia Tamayo en el repechaje?

La mexicana regresará a la pista este lunes a las 4:50 de la mañana (tiempo del centro de México) para disputar la repesca de los 200 metros planos, su última oportunidad para clasificarse a las semifinales.

Cecilia Tamayo competirá en el tercer heat del repechaje, en el sexto carril, enfrentándose a la italiana Anna Bongiorni, la danesa Ida Karstoft, la australiana Mia Gross, la polaca Krystsina Tsimanouskaya, la ecuatoriana Nicole Caicedo y la chipriota Olivia Fotopoulou. Con su mejor marca personal de 22.45 segundos, Tamayo tiene la posibilidad de asegurar su lugar en las semifinales y seguir en la competencia por medallas en París 2024.