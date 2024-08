“No me quedé con ganas de nada”: Matías Grande se despide con una sonrisa de París 2024

El arquero mexicano Matías Grande quedó eliminado en los Octavos de Final de la modalidad individual de Tiro con Arco Masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su sueño olímpico se desvaneció tras una intensa batalla contra el francés Baptiste Addis, quien se impuso 6-4 en un duelo que mantuvo a todos al borde de sus asientos.

La batalla entre los arqueros: México vs. Francia

El enfrentamiento comenzó con Addis tomando ventaja en el primer set con un ajustado 29-28, pero el originario de Celaya respondió con fuerza en el segundo set, empatando el marcador global gracias a un 28-29 a su favor. El tercer set vio al local recuperar la delantera con un 30-29, a pesar de los dos dieces logrados por el mexicano.

En el cuarto set, cuando todo parecía perdido, el mexicano de tan solo 20 años, mostró su carácter y volvió a empatar el partido con un 28-29, llevando la definición a un emocionante quinto y último set. Sin embargo, dos flechas de 8 puntos fueron cruciales en el set decisivo, resultando en una derrota de 29-26 y sellando la eliminación del arquero mexicano.

Un soñado debut olímpico

En entrevista con Claro Sports, el tirador azteca habló sobre sus sensaciones durante el partido donde cayó ante el arquero francés, expresando que se va con felicidad y satisfacción de su actuación en su primera justa olímpica.

“Me voy contento. Estaba disfrutando ese partido, tanto mi contrincante local como yo veníamos dando muy buenas puntuaciones a lo largo del año, sabía que sería un partido reñido. Al final me dejé llevar, venía con las emociones muy arriba, me faltó dar ese último respiro pero no pasa nada”.

“Me quería llevar una buena sensación de mi última flecha y lo hice. Me voy contento con mi participación en mis primeros juegos Olímpicos, muchas gracias por el apoyo de todos los mexicanos que están aquí y los que nos están viendo. Se siente el apoyo y el cariño de los mexicanos”, declaró Matías tras concluir su participación en la ciudad de las luces.

Por otra parte el joven atleta expresó que su derrota durante los octavos de final representa un aprendizaje para él en su carrera a futuro y dio su mejor versión para esta justa veraniega.

“Todo es preparación. Me desempeñé bien, estaba enfocado y con muchas ganas de ganar el partido. Esto no lo veo de manera positiva, me lo llevo para mejorar y para mi desempeño como atleta. Estoy contento con mi participación y no me quedé con ganas de nada”.

Finalmente, Grande agradeció a sus seguidores y la la afición mexicana, hablando sobre susobjetivo profesional como deportista para futuras competencias. “Esto es para delante. Se basa de esfuerzo y disciplina, muchas gracias a todos. Seguiré para delante, futuras ediciones de juegos olímpicos, en un mes es la copa del mundo y no pasa nada, seguimos muy felices”.

El papel de Matías Grande en París 2024

La participación de Matías Grande en París 2024 no se limitó a la competencia individual. También compitió en la modalidad mixta junto a Alejandra Valencia, donde fueron derrotados 7-1 por el combinado alemán en los Cuartos de Final. En la modalidad por equipos masculinos, junto a Bruno Martínez y Carlos Rojas, el equipo mexicano quedó fuera en los Octavos de Final tras perder 1-5 ante Japón.

A pesar de la eliminación, Matías Grande demostró un alto nivel de competencia y precisión, logrando 8 dieces en sus 15 flechas durante el duelo contra Addis. El joven arquero ha dejado una impresión duradera en los Juegos Olímpicos y seguramente continuará siendo una figura prominente en el tiro con arco.

Con su salida de París 2024, Grande regresa a México con la cabeza en alto y la mirada puesta en futuros retos, sabiendo que su carrera apenas comienza y que tiene un gran potencial por delante.