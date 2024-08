Canelo Álvarez: “No voy a subestimar a Berlanga”

Saúl Álvarez y Edgar Berlanga sostuvieron su primer cara a cara a poco más de un mes de que se enfrenten en Las Vegas, Nevada, y ambos aseguraron que entregarán una gran pelea para los aficionados del pugilismo.

La gira promocional arrancó en Nueva York y el peleador mexicano fue cuestionado sobre su decisión de pelear con Berlanga en lugar de David Benavodez, a lo que él respondió “creo que es una gran pelea que podemos establecer con Berlanga en este duelo México contra Puerto Rico”.

El mismo Edgar también tocó el tema y señaló “Todos hablan de Benavides, pero no es importante. Lo importante es la pelea que vamos a tener ese 14 de septiembre”.

El nacido en Brooklyn, Nueva York, pero que representa a Puerto Rico; indicó “he soñado con Canelo hace tiempo y se hará realidad este 14 de septiembre”, a lo que el tapatío respondió “Me gusta que sueñen conmigo, al fin lo consiguió”.

Saúl también aseguró que no se confiará de su rival, por lo que se preparará de la mejor manera. “No voy a subestimar a Berlanga, sé que es un peleador fuerte y joven, pondré todo lo mejor de mí en los entrenamientos para dar un buen espectáculo”.

Por su parte, The Chosen One comentó que siempre lo han subestimado, pero que eso no importa y que lo importante es mantenerse humilde. “Siempre he sido subestimado, incluso aunque he sido campeón del mundo. Cuando debuté nadie quiso firmarme, fue hasta que noquee en mi primera pelea que me firmaron. Estoy en el mismo momento ahora en la pelea con ‘Canelo’, todos hablan basura, dicen que me van noquear, pero lo único que tengo que hacer es mantenerme humilde”.

Canelo Álvarez expondrá en la Arena T-Mobile de Las Vegas sus cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización de Mundial de Boxeo (OMB).

El de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no estará en juego debido a que está la duda si el organismo le retira el cinturón debido a que no aceptó pelear con el retado mandatorio William Scull, pero por lo mientras el mexicano sigue apareciendo en su web oficial como el campeón reinante.