“Es falso”: Madre de Carlos Salcedo rompe el silencio tras orden de aprehensión en su contra

El pasado 2 de agosto, se difundió la noticia de que María Isabel Hernández, madre del futbolista Carlos Salcedo, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Jalisco por haber participado en el homicidio calificado de José Félix N.

Dicha noticia ha causado furor en redes sociales, ya que esta orden de aprehensión fue emitida por un juez de control de Tonalá, Jalisco, después de que se presentaron pruebas que implican a la madre del jugador y a su hermana, recién fallecida, relacionando el conflicto con una disputa de herencia.

En medio de esta polémica, María Isabel Hernández rompió el silencio y mediante un video publicado en sus redes sociales, desmintió las versiones que existen y que terminaron en la orden de aprehensión en su contra.

“Con profundo dolor por el fallecimiento de mi hija, el 2 de agosto me entero por redes sociales que se había girado una orden de aprehensión en mi contra y de mi hija el 31 de enero del presente año. Cabe mencionar que por más de tres veces fue a la Fiscalía del Estado de México a declarar sobre el feminicidio de mi hija y jamás me notificaron nada”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la madre del Titán Salcedo desmintió que su hija haya amenazado a la persona asesinada con las que se les vincula, pues aseguró que en esa fecha, ella se encontraba convaleciente, por lo que su hija la cuidó en todo momento.

“Son tres puntos que quiero aclarar. El primero es, hablan de la fecha del 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso, porque el 3 de marzo a mi me operan, el 4 me dan de alta y mi hija estuvo en toda la convalecencia conmigo. No sé cómo pudo estar en dos lugares”, aseguró.

Madre de Salcedo niega disputa por herencia

Asimismo, afirmó que no tiene ninguna relación familiar con la persona involucrada, por lo que no puede haber alguna disputa por herencia.

“Hablan también de una herencia. Yo soy una persona jubilada, pensionada. Mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia. Sí hay una demanda de mi esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora, pero por la custodia de su mamá y su hermana, lo cual nosotros nos mantuvimos al margen”, señaló.

“Otro punto que mencionan es que cuando se comete el asesinato, las personas que lo cometen amenazan y dicen que va de parte de Martha Paola y de María, y que si dicen algo van a matar a Gabriela y a sus hijos. No sé cómo ocurrió ni a qué pasos estaba la señora Gabriela, pero yo creo que era entrar en pánico como para que ella haya escuchado eso, o un testigo. Es totalmente falso señores y lo pueden corroborar porque en esa calle hay cámaras. Esa información ya la tienen mis abogados para mi defensa”, sentenció.