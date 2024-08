Triatletas mexicanos rompen polémica del río Sena en París: “hemos nadado en aguas peores”

La polémica por la contaminación en el agua del Río Sena creció previo al triatlón de relevos mixtos, que se llevó a cabo hoy y donde el equipo mexicano concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rosa Tapia, Lizeth Rueda, Aram Peñaflor y Crisanto Grajales finalizaron en 13ª posición con un tiempo de 1:29:20, destacando el papel de Tapia, quien fue la mejor mexicana en la prueba individual femenil y realizó el mejor tiempo de las 15 competidoras con un relevo de 22:31.

En declaraciones a los medios presentes en París, el conjunto de triatletas mexicanos se mostró satisfecho con su actuación en esta justa olímpica y habló sobre la polémica del río Sena, expresando que no creen que las condiciones hayan afectado su participación.

La triatleta mexicana Lizeth Rueda comentó sobre la polémica generada en torno al agua del Río Sena, subrayando que están acostumbrados a nadar en condiciones similares o incluso peores: “Hemos nadado en condiciones similares o incluso peores. Solo que, al ser Juegos Olímpicos, la atención está centrada aquí. Creo que se ha hecho mucha polémica porque los Juegos Olímpicos están en boca de todos y todo es noticia”.

Aram Peñaflor añadió: “Lo que más nos preocupaba era la fuerza de la corriente. Planeamos nuestras estrategias en función de eso y nos concentramos en hacer las cosas bien”.

El equipo mexicano de triatlón compitió en condiciones ideales y no considera que esto haya afectado su desempeño.”Nadie presentó ningún síntoma, nada fuera de lo común. Si había un cambio en la fecha, lo aceptábamos sin problemas.Sin importar dónde ni cuándo nos pusieran, creo que siempre daríamos lo mejor de nosotros”, comentó Peñaflor.

¿Por qué los mexicanos hablaron sobre la contaminación del río Sena?

El día previo a la prueba mixta se hizo público que la triatleta belga Claire Michel fue hospitalizada tras nadar en el río Sena el pasado miércoles 31 de julio, cuando participó en la prueba de triatlón femenil.

Mediante un comunicado, el Comité Olímpico de Bélgica informó que debido a la enfermedad de su atleta, el equipo mixto de esta disciplina no competiría en la prueba de relevos.

Ante esta situación, Lizeth Rueda lamentó lo sucedido: “Muy desafortunado lo que le pasó a la compañera belga. Eran un equipo muy fuerte para relevos”.

Asimismo, señalaron que el retraso de la prueba varonil individual no les afectó, ya que estaban preparados. Crisanto Grajales comentó que solo les habría perjudicado si la competencia se hubiera convertido en un duatlón: “Lo único que no queríamos es que fuera Duatlón y eso hubiera sido una pena, porque eso no es la disciplina del triatlón olímpico. Todos estábamos concentrados en lo que nos correspondía y que era realmente competir”, comentó Rueda.

El panorama del equipo mexicano con mira a Los Ángeles 2028

El triatlón mexicano está en racha, y los deportistas y entrenadores lo saben. Los nuevos talentos están subiendo el listón,y Rosa Tapia lo confirma: “El triatlón en México está evolucionando”.

La mejoría entre los triatletas aztecas podría marcar un antes y un después en las futuras competencias. “Hoy quedó claro que la energía y juventud de los relevistas nos dan una ventaja competitiva. Para dar el gran salto, necesitamos un cambio generacional”, comentó Luis Miguel Chávez, entrenador del equipo mexicano.