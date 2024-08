El Pollo Ortiz ya no narrará la Champions League

El comentarista mexicano Raoul Ortiz dio a conocer este 5 de agosto que ya no formará parte del canal deportivo TNT Sports México, al cual llegó en septiembre del 2021.

“Quiero comunicarles que he decidido no renovar con TNT Sports México. Gracias TNT por su cariño y respaldo. Fueron años maravillosos. Muy pronto les comunicaré cuál es mi nueva casa. No se van a librar de mí”, fue el mensaje que publicó en redes sociales.

El Pollo Ortiz inició su carrera en Televisa Deportes, tras ganar el Draft de voces; sin embargo, en 2021 fue contratado por TNT para formar parte de la primera generación de narradores el naciente canal deportivo.

Junto a él, llegaron Omar Zerón procedente de Azteca Deportes, Juan Carlos Zúñiga de W Deportes y Marion Reimers de Fox Sports; quienes tomaron el mando de las narraciones de la Champions League.

Buenos deseos y críticas

Después de anunciar su salida y ante la posibilidad de que el Pollo Ortiz llegue a Caliente TV, el comentarista recibió los buenos deseos de otros colegas como Alberto Lati, Martín del Palacio, León Lecanda, María Fernanda Mora, entre otros.

Sin embargo, Raoul también tiene sus detractores y muchos celebraron que se vaya y deje de narrar los duelos de la Champions League.

“Gracias por dejar a la Champions League y a la Premier League en mejores mano”, “A donde quiera que vayas ahí tampoco te veremos y tampoco te apoyaremos, venga mi pollo”, “Gracias Pollo por hacerte a un lado de la UCL. Espero llegue alguien capaz a ocupar tu lugar. Te deseo éxito en lo futuro”; fueron algunos de los comentarios que recibió en contra.