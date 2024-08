“Que volteen a vernos”: Gaby Agúndez pide ayuda a Claudia Sheinbaum

Luego de concluir su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, la clavadista Gabriela Agúndez, envió un contundente mensaje a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitándole apoyo a los deportistas de su disciplina.

¿Qué dijo Gaby?

En atención a los medios, luego de terminar en quinto lugar en la plataforma de 10 metros individual, la atleta de Mexicali, Baja California, pidió a Sheinbaum Pardo y al próximo/a titular de la Conade, “voltear a ver” a los clavadistas, ya que en este ciclo olímpico tuvieron dificultades para asistir a competencias internacionales debido a que el organismo presidido por Ana Gabriela Guevara les quitó la beca, por lo que pidió voluntad para que se resuelva esta delicada situación.

“Decirle a la próxima presidenta, al próximo titular de la Conade que volteen a vernos, que volteen a ver al deporte mexicano. Y hablando de mi deporte, que volteen a ver a clavados, que tantas alegrías le ha brindado a México”, mencionó.

“En esta ocasión se vivió un ciclo olímpico bastante complicado sin apoyo para uno como atleta, para mi entrenador también. Se pide que haya voluntad de querer apoyar y querer solucionar todos estos temas que nos han complicado”, añadió.

Sobre el retiro de su compañera, Alejandra Orozco, la clavadista de 24 años reconoció que todavía no cree que ya no vaya a compartir plataforma con ella, pero aseguró que se queda con las grandes vivencias que compartieron dentro y fuera de la piscina, afirmando que es un ejemplo para las nuevas generaciones de atletas.

“Son muchos sentimientos encontrados. Es un tema del que todavía no hemos hablado mucho porque yo le decía ‘no hay que hablar de temas sensibles antes de la competencia’. Como que todavía no me termina de caer el 20, pero Ale hizo su propia historia, marcó su propio camino y motivó a cientos de jóvenes, niños y sé que lo seguirá haciendo. Para mí, Ale siempre ha sido como una hermana mayor, tuvimos una gran conexión dentro de la alberca, pero también por fuera se quedó un bonito lazo y me quedo con eso”, sentenció.