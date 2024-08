Nadadora olímpica Luana Alonso revela que Neymar la buscó: “Hasta ahí puedo contar”

La nadadora paraguaya, Luana Alonso, se vio envuelta en la polémica recientemente luego de que se difundió que el Comité Olímpico Paraguayo la invitó a “abandonar” la Villa Olímpica de París 2024 por “crear un ambiente inadecuado” entre los deportistas de aquel país.

Ahora, la atleta guaraní volvió a causar furor en redes sociales después de que se difundió un video en el que revela que el jugador brasileño, Neymar Júnior, la contactó.

Fue durante una entrevista para el programa de radio “Aire de Todos”, donde la clavadista de 20 años sorprendió a los conductores al mencionar que el astro brasileño la contactó a través de su cuenta de Instagram luego de haberle dado ‘like’ a una de sus publicaciones.

En ese momento, Luana Alonso fue cuestionada sobre si respondió el mensaje del jugador del Al Hilal, asegurando que sí, aunque tardó en hacerlo; sin embargo, no quiso dar más detalles al respecto.

“Me tiró un DM. Hasta ahí puedo decir. No me llegó el mensaje, se quedó en la solicitud. Tardé dos semanas y después contesté. No puedo contar esto acá”, mencionó entre risas.

“Fue hace mucho, le contesté y me volvió a contestar. Fue hace año y medio, cuando tenía 18″, sentenció Luana Alonso en la entrevista que se realizó a principios de 2024.

Es importante mencionar que la interacción entre ambos generó incertidumbre entre las personas que la entrevistaron, ya que en 2022, época en que Neymar la contactó, el jugador tenía 30 años y ya sostenía una relación sentimental con Bruna Biancardi, madre de su hija y de la cual ya se separó.