Nadadora Luana Alonso niega que la hayan expulsado de la Villa Olímpica

La nadadora Luana Alonso se encuentra en el ojo del huracán después de que hace unos días se diera a conocer que el Comité Olímpico de Paraguay le exigió que abandonara la Villa Olímpica debido a que cometió una indisciplina; sin embargo, la atleta por fin salió a desmentir la información.

La paraguaya realizó una publicación en Instagram Stories en la que pidió que se deje de difundir datos falsos. “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecte”, dijo.

Luana Alonso (@luanalonsom)

¿De qué acusaron a la nadadora

A pesar de que Luana afirmó que es falso que fuera forzada a abandonar la Villa Olímpica, la joven de 20 años tampoco explicó lo sucedido. No obstante, el domingo se dio a conocer que ella salió de las instalaciones para visitar distintas zonas de la capital francesa, además de que acudió a Disney París.

Ante esto, la jefa de misión del COP Larissa Schaerer le solicitó que abandonara la Villa debido a que estaba “cuando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay”.

“Por este medio, quien suscribe, Larissa Schaerer, Jefe de Misión del Comité Olímpicos Paraguayo en los Juegos Olímpicos de París 2024, le solicita haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento, como fuera solicitado por usted y autorizado por esta jefatura de misión”, es parte del correo que le hicieron llegar a la atleta.

Retiro del deporte

Luana Alonso acudió a los Juegos Olímpicos para competir en los 100 metros mariposa, pero no logró clasificar la ronda clasificatoria, por lo que al terminar su participación anunció su retiro del deporte de alto rendimiento.

Pese a su juventud, París 2024 fueron los segundo Juegos en la carrera de la paraguaya, debido a que también asistió a Tokio 2020, donde también compitió en los 100 metros mariposa.

Anteriormente, Alonso había dado a conocer que desea formar una familia, por lo que ese podría ser el principal motivo por el que decidió colgar el traje de baño.

Luana estudia Ciencias Políticas en la Southern Methodist University de Dallas, Texas, además de que ya es toda una influencer en redes sociales, donde en pocos días dais han aumentado el número de sus seguidores, contando hasta el momento 780 mil en instagram.