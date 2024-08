“Convertir esta medalla de plata en un oro es mi próxima meta”: Prisca Awiti

Prisca Awiti hizo historia al convertirse en la primera mexicana en conquistar una medalla olímpica en judo. La atleta de 28 años logró esta distinción en París 2024 después de caer ante Andreja Leski en la final femenina de los 63 kilogramos.

A pocos días de haber marcado un hito en el deporte nacional, la judoca azteca ya trazó su objetivo en la próxima justa veraniega, Los Ángeles 2028, donde asegura, buscará subir a lo más alto del podio.

“Creo que ahorita toca descansar físicamente y mentalmente, es muy importante eso para después reiniciar y pensar en la próxima meta. Creo que convertir esta plata en un oro sería mi próxima meta”, mencionó en conferencia de prensa.

En ese sentido, la judoca azteca reconoció que, aunque no estaba presupuestada su medalla, ella nunca dejó de confiar en su preparación, destacando como algo importante el apoyo que recibió por parte del gobierno en este ciclo olímpico.

“Sé que no estaba prevista mi medalla, pero el judo es algo muy bonito porque depende mucho de cómo salga el atleta. Yo no tenía duda de lo preparada que estaba. Siempre digo que los apoyos no solo son importantes para ayudar a que los atletas salgan del país y compitan con los mejores, también es enseñar, que estás creyendo en que puede lograr algo importante. El apoyo que me dieron en este ciclo fue muy importante porque me hicieron creer eso”, indicó.

Asimismo, la deportista de 28 años reconoció lo importante que ha sido el apoyo de su familia en este ciclo olimpíco para colgarse la histórica presea de plata, reconociendo que su principal fuente de inspiración fue su hermano, quien también practicó esta disciplina.

“Para mí lo más importante es la familia. Ellos son los verdaderos que ven todo lo bueno y malo que pasas desde que empiezas en un deporte hasta lograr lo más grande. Para mí fueron las personas más importantes que estaban ahí ese día, especialmente mi hermano mayor, fue mi inspiración casi toda mi carrera. Él era judoca, fue el primero en mi familia en lograr muchas cosas, en ir a un mundial en mayores, mi referente de decir ‘él hizo eso, yo lo quiero hacer’. Cuando él se retiró fue un apoyo bastante importante porque estábamos viviendo el sueño de los dos, ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Tenerlo a él ese día fue algo increíble”, reveló.

Por otro lado, Prisca Awiti espera que su logro en los Juegos Olímpicos sea un parteaguas para el crecimiento del judo en México.

“Esto me ha dado la posibilidad de que México ya está viendo el judo, espero que eso traiga más apoyos y más gente se meta al judo. Eso significaría que habrá más chance de tener campeones, de personas que tal vez no pensaban al judo como su deporte, pero tengan talento. Yo espero que haya más ojos en el judo mexicano, eso va a hacerlo crecer mucho”, destacó.

“Creo que antes tal vez hacía falta creérselo, los referentes que teníamos como Vanesa Zambotti nos enseñaron que sí se puede ir a varios Juegos Olímpicos. Creo que ocupábamos ese otro paso que tal vez di ahorita, que sí se puede lograr una medalla. Esa confianza y aspiración de que si yo pude, otros también, sobre todo ahora que ya tenemos a alguien en México que logró el sueño, estoy segura que eso va a ayudar”, sentenció.