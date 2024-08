Pase Agridulce: Alejandra Estudillo avanza a la final, Aranza Vázquez se despide en llanto de París

Una historia agridulce para México en el trampolín de 3 metros individual: Alejandra Estudillo avanzó a la final, finalizando en la quinta posición, mientras que Aranza Vázquez quedó fuera de la lucha por las medallas, despidiéndose entre lágrimas de los Juegos Olímpicos.

La clavadista Estudillo tuvo una actuación destacada, logrando obtener grandes puntuaciones en cada ronda. Como la segunda clavadista en participar en cada serie, se mantuvo entre el tercer y cuarto lugar, terminando en la quinta posición con una puntuación final de 317.05 puntos, manteniéndose en la pelea por una medalla.

El primer lugar fue para la china Yiwen Chen, quien acumuló 360.85 puntos y se perfila como la favorita para ganar el oro. Maddison Keeny, de Australia, se colocó en segundo lugar con 334.70 unidades, y la italiana Chiara Pellacani obtuvo la tercera posición con 324.75 puntos.

En entrevista con Claro Sports, la joven clavadista de 19 años, compartió sus sensaciones durante la prueba y lo que significó para ella enfrentar su primera final en unos Juegos Olímpicos a tan corta edad.

“En todo momento intenté mejorar, corregir los errores que cometí en la prueba anterior y competir con mayor tranquilidad. Lo disfruté al máximo como ninguna otra competencia. Estoy muy feliz con mi desempeño”.

“Las demás competidoras tienen experiencia, y eso se nota; sin embargo, no es algo que me ponga nerviosa, al contrario, es algo que me motiva. Las observo y aprendo de ellas, viendo cómo compiten”.

La originaria de Chiapas también confesó la confianza que sintió en su clavado final, el cual la catapultó al escenario principal: “Hice lo que sé hacer. Estuve tranquila, sentí que fue un buen clavado, me gusta mucho, y a pesar de que me dio confianza, sabía que aún quedaba competencia por delante”.

El momento de quiebre

Por otro lado, la mexicana Aranza Vázquez no logró clasificarse entre las mejores. En su cuarto clavado, sufrió una lamentable caída de espaldas al agua. A pesar de que solicitó una apelación para repetirlo, los jueces se lo negaron, lo que resultó en una puntuación de cero, dejándola en el lugar 16 con 248.20 puntos y llevándola al llanto tras ser eliminada.

Ale Estudillo también habló sobre el difícil momento que vivió su compañera, mencionando que, a pesar de no haber tenido éxito en esta ocasión, le brindará su apoyo porque es una gran clavadista.

“La voy a apoyar porque eso es lo que hace un equipo y lo que hacen los amigos. Ella es una gran competidora, y después de esto saldrá adelante y dará lo mejor de sí. Ella va a estar bien”.

Finalmente, Ale Estudillo expresó su emoción por haber clasificado a la final y agradeció todo el apoyo de los mexicanos.

“Este es un gran logro para mí. Voy a esforzarme mañana, disfrutarlo, ya que esto solo se vive una vez (…) Estoy infinitamente agradecida con las personas que me apoyan, especialmente con mi familia que está aquí. Sin la ayuda de todas las personas que me han acompañado, no estaría aquí”.

¿Cuándo es la final de Alejandra Estudillo?

La clavadista mexicana competirá el próximo viernes 9 de agosto, en el antepenúltimo día de actividades de París 2024, a las 07:00 horas (tiempo del centro de México), buscando su primera medalla en unos Juegos Olímpicos.