Atleta olímpico contó que su madre le robó dinero que él ganó con sus medallas

El atleta olímpico Carlos Yulo ganó dos medallas de oro en París 2024, convirtiéndose en el primer hombre de su país en obtener las preseas en este renglón. Sin embargo, más allá de su logró deportivo, el joven, de 24 años, es tendencia por revelar que su madre le robó dinero por medallas de competiciones anteriores.

En un viral video por medio de su cuenta en TikTok, el filipino contó que su madre Angélica sustrajo sin permiso de los incentivos por haber ganado el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2022.

“ El incentivo $70K del que habla desde el Campeonato Mundial 2021, en primer lugar, es de 2022 y no solo fueron $70K que recibí… Sé que son seis dígitos porque recibí dos medallas. Después de eso, alrededor de diciembre, fui a casa a Filipinas y me reuní con mi madre y ella no me dijo que recibió mis incentivos del Campeonato Mundial ”, contó el atleta junto a su novia Chloe San José.

Según se lee en The Mirror, el atleta olímpico indicó que él nunca recibió esos incentivos y que “nunca los pedí”. Prosiguió diciendo que “ el principio es muy importante y el hecho de que ella (su madre) tocó y movió los incentivos sin mi consentimiento” es lo que le molesta .

El alegato de la madre del atleta

El video de Carlos Yulo se extendió por distintas cuentas de las redes sociales. Medios de Filipinas y de otros países, replicaron la grabación.

The Mirror refirió que la madre del atleta alegó que lo que ella hizo fue “salvaguardar” las finanzas de su hijo y protegerlo así, ante las ansias de dinero, que según ella, tiene su novia.

No obstante, Carlos Yulo defendió a su pareja, aseverando que ella gana su propio dinero, y que su madre solo la juzga porque no tiene la misma costumbres de ellos como filipinos.

“Todas las Nike, los artículos y sus viajes, vinieron de su arduo trabajo… Chloe tiene sus propios ingresos y todas mis cuentas bancarias están con mi madre y han habido casos en los que Chloe me ha ayudado”, compartió.

El joven atleta se refirió a las recientes entrevistas en las que su madre lo felicita por ser medallista en los Juegos Olímpicos París 2024. “ Si eso es genuino, muchas gracias, pero todavía tengo flashbacks de las cosas hirientes que me dijiste y el hecho de que no me deseaste lo mejor. Eso todavía me está impactando ”.

No obstante el joven dedicó unas palabras a su madre: “Mi mensaje para ti, madre, es que sanes, que sigas adelante, te perdono. He estado orando por tu seguridad siempre y todo está bien con todos ustedes. Detengamos esto, celebremos lo que logramos a través del trabajo duro y el sacrificio de todos los atletas filipinos aquí en los Juegos Olímpicos”.