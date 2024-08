“Me tocó buscar mis propios recursos”: Martha Sandoval rifó trajes de baño para debutar en París

La actividad en París 2024 continúa, y en el decimotercer día de los Juegos Olímpicos, la primera prueba del día amaneció con la competencia de aguas abiertas, en la que participó la mexicana Martha Sandoval, quien debutó en la justa olímpica tras autofinanciarse con la venta de trajes de baño.

La nadadora mexicana tuvo una buena participación, situándose cerca del top 10 a pesar de las complicaciones al inicio de la prueba. Sin embargo, la contracorriente la rezagó en los últimos lugares, finalizando en la décima novena posición con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 24 segundos, a cuatro minutos de la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, quien se llevó la medalla de oro.

La situación deportiva de Martha Sandoval

En entrevista con Claro Sports, Sandoval compartió sus impresiones tras su destacada actuación, así como los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Sí, me tocó varias veces buscar mis propios recursos, pero desde que clasifiqué a los Juegos Olímpicos, el Instituto de Baja California me ha estado ayudando mucho, así que les agradezco a ellos”, confesó la atleta, revelando las dificultades que ha sorteado para llegar a este punto.

El deporte acuático en México ha enfrentado una situación crítica desde 2023, cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), liderada por Ana Guevara, retiró los recursos federales destinados a estas disciplinas.

De acuerdo con información de la revista Proceso, los atletas quedaron sin apoyos económicos, lo que obligó a muchos a buscar alternativas para poder seguir compitiendo a nivel internacional.

Sandoval, quien apenas recibía un apoyo mensual de 6 mil pesos, organizó una rifa de trajes de baño, maletas y gorros para recaudar fondos con miras al Mundial de Fukuoka.

Logró reunir 60 mil pesos, aunque la cifra necesaria para cubrir todos sus gastos ascendía a 90 mil. Ante esta situación, recurrió al Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (Inde), que respondió positivamente y la apoyó en cada viaje y competencia, tanto dentro como fuera de París.

La nadadora mexicana no solo ha enfrentado retos económicos, sino también las limitaciones impuestas por la falta de recursos en su disciplina. A pesar de todo, ha sabido salir adelante, demostrando una admirable tenacidad y dedicación. “Hay una situación con las disciplinas acuáticas, pero hemos sabido salir adelante, lo que considero admirable”, expresó.

¿Competirá en Los Ángeles 2028?

“Espero seguir en algo que me guste, ya sea en natación o ya enfocarme en mi carrera como ingeniera industrial. Conforme pase el tiempo, iré viendo; no he decidido nada aún”, comentó.

Con este resultado, Martha Sandoval se despide de París 2024, sus primeros Juegos Olímpicos, con un gran rendimiento, quedando dentro del top 20 mundial en natación en aguas abiertas.