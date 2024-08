“El cielo es el límite”: Osmar Olvera rompe en llanto junto a su familia tras ganar el bronce

Osmar Olvera hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró colgarse dos medallas, una de plata junto a Juan Manuel Celaya y otra de bronce en la prueba individual del trampolín de tres metros.

Al final de la competencia, el clavadista de 20 años no pudo ocultar su felicidad, pues aseguró que el ser doble medallista olímpico era su principal objetivo en la capital francesa.

“Muy feliz por todo lo que estoy viviendo, Mi objetivo era este, ser doble medallista olímpico, sabía que podía lograrlo y lo hice”, mencionó para Claro Sports.

Pese a ello, el oriundo de la Ciudad de México ya piensa a futuro y dejó en claro que se exigirá al máximo para bañarse en oro en Los Ángeles 2028 con la mira puesta en incrementar su legado como uno de los mexicanos con más preseas olímpicas de la historia.

“El límite es el cielo, a mis 20 años ya doble medallista olímpico. Es un sueño hecho realidad y no queda más que ganarle a los chinos, buscar ese oro en Los Ángeles 2028″, afirmó.

“Todavía hay detalles qué pulir, hay que entrenar más. Ahorita disfrutarlo, pero regresando a México empieza este nuevo ciclo hasta Los Ángeles”, añadió.

Osmar no contuvo las lágrimas

Por si fuera poco, Osmar Olvera rompió en llanto cuando pudo comunicarse con sus padres por vía telefónica, momento en el que también recordó todo el apoyo recibido de su familia, así como los sacrificios que tuvo que hacer para alcanzar la gloria olímpica.

“Primero que nada que creyeron en mis sueños, me apoyaron siempre. Lo primero que se me viene a la mente fue cuando los dejé para perseguir mis sueños, me fui a Guadalajara a los 9 años. Lo que mes costó, eran noches que le marcaba a mi mamá llorando, es lo que más me ha marcado, todo este camino, que nunca me han dejado de apoyar. Yo le decía a mi mamá ‘ya no quiero estar aquí', pero mi papá fue el fuerte que me dijo ‘tú querías eso, me lo pediste por tus sueños’. Al final sí pude”, sentenció.

Es importante mencionar que con tan solo 20 años, Osmar Olvera ya dejó un legado para México al ser el sexto deportista en ganar dos preseas en una misma justa olímpica. Por ende, tiene todo el camino por delante para convertirse en el atleta tricolor más laureado de la historia.