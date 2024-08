Nuria Diosdado y Joana Jiménez culminan su participación en París 2024 de forma espectacular

Las nadadoras mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez finalizaron su participación en los Juegos Olímpicos demostrando una espectacular rutina en la prueba de dueto; lamentablemente, cayeron al decimosegundo sitio con un puntaje de 232.6523, igualando su actuación en Tokio 2020.

Las sirenas aztecas inauguraron las aguas del Centro Acuático de París con una mezcla de Another Brick in the Wall, Sweet Dreams y Eye of the Tiger. Con la rutina técnica del viernes lograron obtener 238.9383, lejos de la dupla china conformada por Yiyi Wang y Qianyi Wang, quienes dominaron la prueba.

Este sábado, Diosdado, de 33 años, y Jiménez, de 30, salieron a demostrar su experiencia con su rutina libre llamada Libertad. A pesar de cometer un pequeño error que les costó una penalización, escalaron hasta la segunda posición, superando a conjuntos como Estados Unidos, Francia y Egipto.

Las atletas originarias de Guadalajara y el Estado de México participaron con una dificultad de 47.950, elementos de 149.7563 y una impresión artística de 47.9000.

A pesar de lograr una rutina que emocionó a los mexicanos presentes en la ciudad de la luz y a los televidentes, las mexicanas quedaron lejos del podio, donde el oro fue para China, la plata para el Reino Unido y Países Bajos completó el podio con el bronce.

La disputa entre el deporte acuático mexicano y la Conade

La historia para las nadadoras mexicanas se ha vuelto un reto para continuar con su evolución y participación en competencias internacionales. Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fungió como una enemiga para el equipo de natación artística.

En 2023, desapareció la Federación Mexicana de Natación debido a una malversación de recursos, desapareciendo más de 150 millones de pesos, lo cual provocó incertidumbre para las atletas.

Después del suceso, la World Aquatics tuvo que intervenir creando un comité estabilizador. Sin embargo, Ana Guevara desconoció el organismo, afirmando que no podían proporcionar becas deportivas a los deportistas, las cuales sirven como sueldo para que puedan dedicarse completamente a su disciplina, ya que, por “ley”, no podía otorgar recursos a una institución extranjera.

Más tarde, el equipo de natación y de clavados logró recuperar el apoyo económico a través de una serie de demandas que terminaron cediendo a su favor. Pero, por el momento, los atletas recurrieron a sus propios medios, vendiendo toallas, trajes de baño y utensilios de cocina, así como haciendo uso de sus patrocinadores.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró la exatleta olímpica en una entrevista con W Radio. De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, las deportistas no declaran el uso del dinero, lo cual rechazaron.

Por otra parte, la mayoría de las atletas acuáticas son parte de las Fuerzas Armadas, pues dentro de la institución, los deportistas tienen acceso a instalaciones, entrenadores, servicios médicos y reciben un sueldo adicional a la beca que pueden obtener de la Conade.

Entre ellas se encuentra Nuria Diosdado, quien tiene el rango de sargento segundo; Joana Jiménez, sargento segundo; Gabriela Agúndez, cabo; Alejandra Orozco, cabo; entre otras; así como algunos hombres: Kevin Berlín, soldado; Osmar Olvera, cabo y Juan Celaya, soldado.

Para competir en la Copa del Mundo en Egipto, recurrieron al respaldo de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Seguido de su competición, el equipo y el dueto consiguieron medallas de oro.