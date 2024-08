“Nos quedamos muy cortos”: Ana Gabriela Guevara sobre el desempeño de la delegación mexicana en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están por llegar a su fin y hasta el momento México ha logrado un total de cinco medallas, superando su desempeño en Tokio 2020 y destacando en disciplinas como tiro con arco y clavados.

A pesar de las marcas obtenidas, Ana Gabriela Guevara, dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), expresó que el resultado estuvo por debajo de las expectativas.

La exatleta, quien había previsto que México obtendría nueve medallas en la competencia olímpica, reconoció que el pronóstico no se cumplió. Durante una declaración tras la derrota del taekwondoín Carlos Sansores, Guevara afirmó que se habían perdido varias oportunidades importantes.

“Nos quedamos muy cortos, pero hubo preseas que se fueron cayendo en el camino y siempre lo dije es difícil, tratar de empatar el tema de la numeralia, que la numeralia no tiene sentimientos, no tiene esta atmósfera de competencia, no tiene la adrenalina, la competencia, el número es frío y el predictivo, pues es igual, o sea, da un número y arroja lo que lo que puede ser, por eso es que tenemos la certeza de que las nueve medallas podían llegar”, mencionó la también exsenadora de la República.

“Se nos escaparon las de clavados, se nos escaparon las de tiro con arco, se escapó hoy el pentatlón moderno, se nos fue taekwondo. Se quedaron muchas medallas en el camino, que no sólo era tener nueve, pudimos haber tenido muchas más medallas, pero bueno, repito esto es deporte y pues lamentablemente no se logró”, abundó Guevara.

“Hay mucho que reflexionar y evaluar”

A pesar de su decepción con el resultado, Guevara elogió el esfuerzo de los atletas mexicanos y enfatizó la importancia de evaluar el desempeño para futuras competencias.

“Estoy contenta y orgullosa de todo el equipo que logró su sueño. Sé lo que significa para alcanzarlo. Nos hubiera encantado tener más, así son los Juegos Olímpicos y cada edición crece el nivel competitivo. El resultado es positivo y hubo muchos finalistas, hay mucho que reflexionar y evaluar”.

Finalmente, la titular de la Conade subrayó que, aunque el número de medallas no alcanzó las expectativas, la actuación de los atletas mexicanos sigue siendo valiosa y sirve como base para mejorar la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.