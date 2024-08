“No me toques”: Faitelson protagoniza polémica discusión con personal de París 2024

David Faitelson se encuentra en el ojo del huracán, esto después de que fue captado en una acalorada discusión con elementos de seguridad de los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Qué sucedió?

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa al periodista deportivo enfurecido con personal de seguridad y miembros del staff de la justa veraniega por supuestamente negarle el acceso a un evento.

Aunque se desconoce el lugar exacto, a Faitelson se le observa muy molesto y en reiteradas ocasiones muestra al personal su acreditación de prensa para que le den acceso, aunque no tuvo éxito.

El momento se volvió aún más tenso cuando un elemento de seguridad intentó tocar al analista de TUDN, quien respondió con un “no me toques, no me toques”.

De momento, el periodista deportivo no ha informado en redes sociales sobre el altercado que tuvo; sin embargo, es importante mencionar que no es la primera polémica que protagoniza en estos Juegos Olímpicos.

Lo anterior debido a que en los primeros días de la justa fue sorprendido por policías locales por estacionar su bicicleta en un lugar prohibido, aunque la situación no pasó a mayores debido a que solo le hicieron una llamada de atención.