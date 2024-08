Al son de ‘El Rey’, así fue la llegada de México a la ceremonia de clausura de París 2024

La trigésima tercera edición de los Juegos Olímpicos llega a su fin y París 2024 se despide como ciudad anfitriona, siendo el lugar de los sueños para 109 atletas mexicanos, quienes lograron demostrar su talento, compitiendo hasta las últimas instancias frente a las potencias mundiales en deporte.

La ciudad de las luces llega a su última noche como epicentro de la justa olímpica tras esperar 100 años para tener su tercera ocasión como anfitriona, donde México logró cosechar cinco medallas en cuatro disciplinas diferentes, con siete atletas aztecas subidos al podio olímpico.

La emoción olímpica para México

Entre cánticos, festejos y orgullo por su participación, los deportistas mexicanos lograron tres medallas de plata y dos de bronce, obteniendo 19 diplomas olímpicos, y salieron a desfilar en el glorioso Stade de France para dar cierre a este ciclo olímpico e iniciar de cara a Los Ángeles 2028.

Previo a partir de la villa olímpica, la delegación azteca partió con suma emoción, caracterizando el convoy con la fiesta mexicana, entonando El Rey entre los últimos atletas que concluyeron su participación en París.

De forma representativa entre la experiencia y la juventud, los encargados de portar el lábaro patrio mexicano fueron la sirena Nuria Diosdado, de 33 años y multimedallista mundial, y el pugilista Marco Verde, de 22, quien se bañó en la plata por primera vez para México en el boxeo olímpico, marcando un hito para la historia.

Al son de Les Champs-Élysées y We Are the Champions, tras la salida de los abanderados de las 206 naciones que participaron en los Juegos Olímpicos 2024, enmascarados y con pequeñas banderas de México salieron a despedirse de las más de 80 mil personas espectadoras de una de las justas olímpicas más conmemorativas desde su inicio en Grecia.

Los mexicanos históricos en París 2024

Finalmente, los mexicanos conmemorarán las actuaciones de Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, quienes obtuvieron la medalla de bronce en tiro con arco.

Además, se celebró de forma sensacional el baño de plata de Juan Celaya y el histórico logro de Osmar Olvera, quien es el primer medallista doble en más de 40 años para México, subiéndose al podio en clavados sincronziados en la plataforma de 3m e individual; destacando la actuación de la primera medallista en judo, Prisca Awiti, y la emoción completa de los Juegos Olímpicos, Marco Verde.