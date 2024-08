Oribe Peralta recuerda el oro del Tricolor tras la clausura de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se terminaron y la delegación mexicana no logró colgarse ni un oro, por lo que al concluir la ceremonia de clausura, el exfutbolista Oribe Peralta lanzó un mensaje en redes sociales en el que recordó la presea dorada que consiguió en Londres 2012.

El Hermoso formó parte de la Selección mexicana Sub-23 que se impuso sobre Brasil en la final, con lo que ganó la primera medalla dorada para México en futbol, además de que el fue el autor de las dos anotaciones de dicho encuentro.

“Recuerdo ese 11 de agosto de 2012 como si fuera ayer. La emoción y el orgullo que sentí al anotar los dos goles contra Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres fueron indescriptibles. Ganar la medalla de oro en futbol varonil fue un logro que llevé no solo como mío, sino como de todo México. Ver ondear nuestra bandera y escuchar el himno nacional en lo más alto del podio fue un momento que siempre atesoraré”, señaló en primera instancia.

Sin embargo, Oribe apuntó que esa presea no solo fue para los futbolistas, sino para todos los atletas que se esfuerzan cada día en sus respectivas disciplinas. “Esta victoria no fue solo para nosotros en el equipo de futbol. Fue un tributo a todos los atletas mexicanos que, con esfuerzo y dedicación, han ganado medallas de plata y bronce en diversas disciplinas. Cada una de esas medallas representa una historia de sacrificio y determinación. Me llena de orgullo ver cómo nuestros compatriotas se entregan por completo a sus deportes, enfrentando desafíos y superando adversidades”.

Señala fallas

El exdelantero aprovechó para recalcar que en México, la mayoría de los atletas no tienen el apoyo adecuado para practicar su deporte y que pese a eso ellos se esfuerzan al máximo para poner en alto el nombre del país.

“No obstante, detrás de estos logros también hay una realidad que no podemos ignorar. Muchos de nuestros atletas enfrentan una falta de apoyo y recursos que hace aún más meritorios sus triunfos. A pesar de la carencia de infraestructura y financiamiento, ellos siguen luchando y poniendo en alto el nombre de México. Es lamentable que, en muchas ocasiones, no reciban el reconocimiento ni la ayuda que merecen”, comentó.

Peralta pidió que se necesita un mayor compromiso para impulsar a los deportistas aztecas. “La medalla de oro en Londres fue un hito, pero también una llamada de atención. Necesitamos un compromiso más firme para apoyar a nuestros atletas en todas las disciplinas. Inspiremos a nuestros niños para convertirse en atletas, generando la cultura del deporte, ya que este es un generador de cambio en la sociedad”.

Sigamos trabajando juntos, reconociendo y celebrando cada logro, y abogando por un futuro donde todos nuestros atletas reciban el apoyo que merecen. Porque cada medalla, sea de oro, plata o bronce, es un triunfo de México.

Último oro

México culminó los Juegos de París 2024 con cinco medallas: tres platas y dos bronces; sin embargo, la última ocasión que se ganó un oro, justamente, fue en Londres 2012. El Tricolor hizo historia con ese triunfo.

Aunque si uno se refiere a una presea en un deporte amateur y no profesional como el balompié, entonces hay que ir a Beijing 2008, cuando los taekwondoines Marías del Rosario Espinoza y Guillermo Pérez Sandoval, consiguieron el metal áureo en las categorías de +67kg y -57kg, respectivamente.