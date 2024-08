‘Canelo’ Álvarez lanza dardo a la FIB: ‘hay niveles, no haré lo que quieran’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a arremeter contra la Federación Internacional de Boxeo (FIB) después de que le quitaran su cinturón de campeón mundial unificado de supermediano por no pelear contra el rival mandatorio William Scull.

En una invitación que tuvo el boxeador mexicano junto a Edgar Berlanga al podcast Million Dollaz Worth of Game, habló sobre dicha pelea en la que no cedió su participación, comentando que nadie conoce al púgil cubano, por lo que evitó la pelea, argumentando que su condición de campeón indiscutido gracias a la gran trayectoria que ha tenido le da el derecho de tomar esa decisión.

“¿Quién es William Scull? Nunca he oído hablar de él. No voy a hacer lo que ellos quieran. Voy a hacer lo que yo quiera. Porque lo merezco, por todo lo que he hecho”, aseveró el originario de Jalisco.

Por otra parte, mostró que no le da gran importancia a uno de los cuatro títulos que perdió como campeón mundial de las 168 libras, diciendo que él se considera una ‘superestrella’ de su deporte, y para él los boxeadores son los que le dan valor al cinturón, no el organismo.

“Hay niveles, hay estrellas y hay superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato a ellos”, agregó Álvarez.

¿Cuándo vuelve a pelear ‘Canelo’ Álvarez?

El boxeador mexicano de 34 años tendrá un encuentro más antes de finalizar el año, y como siempre, dará su pelea en el mes patrio. Pues el próximo 14 de septiembre se enfrentará contra el puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada.

Esta pelea pone fin a una serie de rumores que situaban al mejor boxeador libra por libra en la actualidad en combates contra David Benavidez, quien ha buscado continuamente un enfrentamiento contra ‘Canelo’, así como contra Terence Crawford, quien aseguraba que pelearía por una cantidad multimillonaria en el Medio Oriente.