World Aquatics, organismo que apoyó al COM, se encuentra bajo investigación internacional

Una vez más, los organismos deportivos en México se ven envueltos en una nueva polémica, esta vez a nivel internacional. La World Athletics, entidad que apoyó al deporte acuático mexicano, se encuentra bajo investigación desde la Fiscalía General de Kuwait hasta las principales agencias de inteligencia, debido a menciones sobre México en casos de corrupción.

De acuerdo con información de Xpectro FM, el presidente de World Aquatics, Husail Al-Musallam, está siendo investigado por denuncias de complicidad con dirigentes deportivos y comités olímpicos locales para afectar a las federaciones nacionales, con el objetivo de acceder a recursos públicos.

En una investigación conjunta entre México, Estados Unidos, Alemania, Haití, Costa de Marfil, la República Centroafricana y Kuwait, el dirigente de la Federación Internacional de Natación, ahora conocida como World Aquatics, es acusado de conspirar con personal de los comités olímpicos para tomar control de los organismos deportivos.

¿Cuál es la relación entre Al-Musallam y México?

A finales de 2021, la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue desconocida, acusando al presidente Kiril Todorov de desviar más de 150 millones de pesos. Como consecuencia, en 2023, el Comité Olímpico Mexicano, apoyado por Al-Musallam y junto con la World Aquatics, desconoció a la institución.

Tras la desaparición de la FMN, el deporte acuático mexicano entró en crisis y los atletas se vieron sumidos en la incertidumbre. La World Aquatics intervino creando un Comité Estabilizador, el cual fue desconocido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Ana Gabriela Guevara argumentó que no se podían otorgar recursos federales a un ente extranjero.

El Comité Estabilizador pretendió adquirir las facultades que tenía la FMN, como la aprobación de clasificatorias, organización de torneos selectivos, control sobre los atletas y los pases a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A su vez, World Aquatics, junto con el COM, dirigido por María José Alcalá, demandaron a la Conade que los recursos económicos destinados a la FMN fueran entregados al Comité Estabilizador. Debido a que el Comité no contaba con los requisitos legales para recibir fondos del Gobierno de México, la Conade no entregó los recursos asignados para los atletas que practicaban deportes acuáticos y que aceptaron las condiciones de World Aquatics y el COM.

El organismo llevó a cabo cobros de eventos acuáticos organizados por la asociación civil, y los ingresos fueron a las cuentas de World Aquatics, violando estatutos legales dentro del territorio nacional.

Uno de los eventos fue el CCCAN, realizado del 7 de junio al 1 de julio en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, según la información disponible, los atletas fueron amenazados con quedar fuera de las competencias internacionales si no participaban en el evento.

Antecedentes de corrupción contra el presidente de World Aquatics

Husail Al-Musallam, originario de Kuwait, tiene un amplio historial de investigaciones en su contra, destacando complicidades con dirigentes deportivos. Entre los casos que han llamado la atención de la prensa internacional se encuentra el caso de corrupción en la FIFA, su gestión al frente del Comité Olímpico de Kuwait (COK) y como director del Consejo Olímpico de Asia (OCA).

El periódico The Times, entre otros medios internacionales, ha reportado nuevas pruebas de posibles actos de corrupción por parte del presidente de World Aquatics, incluyendo el desvío de fondos públicos a cuentas de sus familiares.

Finalmente, los fondos gubernamentales destinados para la organización de los III Juegos del Golfo 2021 desaparecieron, aunque no se comprobó el uso de dichos recursos.