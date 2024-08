“No generé ningún gasto extraordinario al erario”, Ana Guevara se defiende de críticas

Ana afirma que no hay ni un tema de corrupción en la Conade

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, se mantiene en el ojo del huracán después de que fue captada regresando de los Juegos Olímpicos de París en primera clase, cuyo precio ronda entre los 150 y 160 mil pesos el vuelo redondo; sin embargo, la exatleta afirmó que no le “generó ningún cargo extra al erario”.

Durante su estancia en la capital francesa, Guevara también fue vista comiendo en un prestigioso restaurante, el ‘Au Pied de Cochon’, por lo que fue duramente criticada por darse lujos, mientras muchos deportistas no recibían el apoyo necesario.

Debido a estas situaciones, la exvelocista se defendió en entrevista con el Diario Récord. “Todas las acreditaciones a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se fueron al servicio médico que acompaña al equipo. Yo no llevaba familia, yo no llevaba gente a pasear, yo no generé ningún gasto extraordinario con cargo al erario”.

Ana Gabriela señaló que solo buscan hacerle daño, además de manchar la actuación de la delegación mexicana.

“Todo el personal que estaba acreditado estaba dentro de la Villa (Olímpica) y la única que estaba externa fui yo. Creo que es un tema de dolo y con mucha violencia, trastocando todo: mi integridad, mi privacidad, mis decisiones, mi independencia de algo que no juega en el tema. Pero es querer manchar el buen resultado de la delegación”, dijo.

“Falta garra”

La directora de la Conade también tocó el tema de los apoyos a los atletas y comentó que no se puede cargar todo al tema económico, sino que también es un tema de garra.

“A los Juegos Olímpicos se llega a competir. No podemos cargarle el tema si el apoyo o no el apoyo; somos una institución 24 por 24, cuatro años, termina un ciclo olímpico y empieza el otro”, comentó.

“Muchos atletas estuvieron allí, pero bueno, no se puede especular, no se puede predecir que con dinero se logra una medalla, porque no se compra una medalla, se va y se compite”, complementó.

Sobre este mismo tema apuntó que “falta garra de llegar a competir en unos Juegos Olímpicos”.

Defiende su administración

Ana Gabriela Guevara también se dio el tiempo de defender su gestión, en la que asegura que entregó buenos resultados y que solo faltaría continuar el trabajo hecho.

“Yo calificaría la gestión como una muy buena participación, los números lo reflejan, juntamos un equipo y lo hicimos competitivo, falta compenetrar más el paquete, creo que entregamos números muy positivos y que dejamos plasmado lo que se tiene que seguir haciendo; hay detalles que merecen más análisis fuera de la Comisión”, explicó.

Sobre si continuará al frente de la Conade, la sonorense indicó que está preparada para continuar en su puesto o dejarlo con la nueva administración liderada por Claudia Sheinbaum.

“Yo estoy preparada para los dos escenarios (quedarse o irse). No es un tema que está en la mesa y estaré dispuesta para lo que venga, siempre que sea en beneficio de mi país lo haré, se tiene que hacer de todas maneras, qué le heredamos a la siguiente administración, ese corte de caja se tiene que hacer sí o sí”, apuntó.