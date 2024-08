Marco Verde: “Agradecido con el COM y la Conade por estar presentes, me apoyaron bastante”

Luego de una larga espera y euforia deportiva, los atletas aztecas que visitaron París en los JJ. OO., regresan a México para ser recibidos con los brazos abiertos por los aficionados. Marco Verde es uno de ellos y tras haber conquistado la presea de plata en la disciplina de boxeo, todos quieren escuchar las primeras impresiones sobre su histórica participación.

Fue durante una conferencia de prensa organizada en el corazón de la Ciudad de México, que el pugilista de 22 años habló un poco sobre su aparición en la justa deportiva y como esta lo deja con una experiencia inolvidable en la que el respaldo del público jugó un papel crucial en su logro, ya que en cada combate incrementaba más.

“Fue una experiencia inolvidable que vivimos mi entrenador (Radamés Hernández) y yo, tanto en las peleas como en la Villa, fue algo que quedará marcado para nosotros. También el apoyo que tuvimos en cada pelea de los mexicanos, porque como decía cada que terminaba una pelea: `¿De dónde salió tanto mexicano?´ y como iban pasando las peleas había más y me sentía como en casa. Fue inolvidable y en la ceremonia de clausura me tocó ser el abanderado, me dio mucho orgullo”, comentó el originario de Mazatlán, Sinaloa.

Asimismo, Verde decidió señalar brevemente que la pelea con la que se despidió de París fue bastante dura, pero una que se disfrutó bastante. Recordar que en la pelea por la medalla de oro, Verde cayó ante el uzbeco Muydinkhujaev en la categoría de 71 kilogramos, luego de que en tres rounds, lograra solo vencer en las tarjetas en el último episodio, dando un resultado unánime de 5-0 (29-28).

Marco Verde habla sobre el apoyo que recibió en el proceso olímpico

Otro tema importante que se cuestionó al boxeador fue el del apoyo de los organismos deportivos, ya que previo a que se iniciara la competencia, muchos atletas aztecas señalaron la falta de los mimos; sin embargo, este no es el caso de Verde, quien en la misma conferencia se encargó de asegurar que en todo momento fue blindado por el COM y la Conade.

Marco Verde Conferencia de Marco Verde en México (Diego Reyes)

“Desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta los Juegos Panamericanos me apoyó bastante (María José Alcalá, titular del COM) estando en mis peleas y ahora en los Juegos Olímpicos estuvo en todas. Ella siempre me ha apoyado y ahí estaba siempre gritando, siempre he estado agradecido con ella por estar presente. Con Ana es igual, no le tocó ir a mis peleas porque son muchos deportes, pero las dos nos apoyaron bastante y en torneos”, mencionó.

Esto fue algo que también respaldó su entrenador, Radamés Hernández, asegurando que ellos se acercaron a los organismos a presentarles los torneos previos en los que se podía preparar el pugilista y sin dudarlo, las mandatarias accedieron a dar los recursos necesarios para que fuera posible, teniendo como recompensa la medalla de plata.

Presea histórica para el boxeo

Para finalizar podemos destacar como el nombre de Marco Verde se escribe con letras de oro en el olimpismo mexicano, gracias a que terminó una sequía de 40 años de la disciplina sin poder ver en el podio a México, desde Los Ángeles 1984 con Héctor López Colín.

Marco Verde Conferencia de Marco Verde en México (Diego Reyes)

Tras esto, el mexicano de 22 años se ha encargado de asegurar que por el momento no hay un siguiente paso para su carrera, ya que tiene la mente en sus estudios. Posterior a ello, Verde decidirá si se mantiene compitiendo en los Olímpicos o se encamina al terreno profesional en donde ya se han acercado algunas promotoras.