Marco Verde tiene emotivo recibimiento en su regreso a México

Marco Verde regresó la noche de este lunes a México después de su gran participación en los Juegos Olímpicos. A su llegada, aseguró que le dio mucha satisfacción subir al podio en París 2024.

El mazatleco fue recibido con flores en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, además de la prensa que se dio cita en busca de unas declaraciones.

“Esta vez no se pudo escuchar el Himno nacional, me quedé con esas ganas de poderlo escucharlo, pero estar arriba del podio me dio mucha satisfacción”, dijo a los medios

El pugilista también se dio tiempo de presumir la presea de plata que obtuvo, después de que fue superado por el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujuaev en la final de la categoría de 71 kilogramos.

Marco se dio tiempo para dar una breve conferencia de prensa desde las instalaciones del aeropuerto, en la que agradeció el apoyo de todos.

“Muchas gracias por todo su apoyo, desde que estaba allá sentía mucho el apoyo de México en las peleas, me sentía en casa. No pude conseguir la medalla de oro, me quedé con esa espinita de no poder conseguirla, pero en cada combate di todo de mí”, expresó.

También contó que al momento de subir al podio recordó todos los difíciles momentos que atravesó para llegar ahí. “12 años de trabajo con esa mentalidad de ir a Juegos Olímpicos y ganar una medalla y al momento de subir y que me pusieron la medalla, creo que se me vinieron todos esos momentos de sacrificios, de estar con mi familia, de sufrir mucho, de estar fuera de casa, de mis cortes de peso, los entrenamientos, todo eso se me vino a la mente”.