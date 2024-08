Ana Guevara expone venta de acreditaciones olímpicas por parte del COM

José Alcalá, presidenta del COM, difiere de lo dicho por Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Imagen: Mexsport (especial).

El conflicto que existe entre la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara, y la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, ha tenido muchos episodios en recientes días debido a que durante los Juegos Olímpicos, ambas se empeñaron en señalarse mutuamente.

En una de las recientes declaraciones de Guevara, esta situación no parce acabar y en contraste, parece ir en aumento debido a la revelación de la supuesta venta de acreditaciones olímpicas por parte del COM.

¿Qué dijo Ana Guevara?

Fue en una reciente entrevista para el Diario Récord, que Guevara se robó los reflectores al mencionar que muchas personas que estuvieron presentes en las competencias en París 2024, no tuvieron que haber estado ahí, pero el COM, al estar a cargo de las acreditaciones, lo permitió.

“Había una cantidad de gente acreditada que no debía de estar ahí porque entorpecía la situación deportiva y psicológica del deportista. Lo que a nosotros (Conade) nos correspondía estuvo… Los llenaron de presión al llevarles a las familias y los patrocinadores, quien acredita es el COM, incluso para los medios y muchos de los que fueron no pudieron entrevistar a los atletas”, mencionó.

Igualmente, Guevara catalogó la situación como un “chantaje”, debido a que las acreditaciones es un tema cerrado y que gestionan ellos, por lo que había que cuestionar fuertemente a Alcalá sobre la decisión de no llevar a varios medios.

“Ellos tienen la facultad de acreditar y se vuelve un tema de chantaje porque siempre se cierra el tema de acreditaciones y la última palabra la tienen ellos. Vemos quejas de que no fue el entrenador adecuado, si faltó personal, pero esa decisión es del COM, no de nosotros”, señaló la mandataria.

Finalmente, podemos destacar las palabras que en su momento también lanzó Alcalá sobre Guevara, luego de que a mitad de la justa señalara la falta de medallas. Tras ello, la titular del COM apuntó a que la Conade no trabajó con los atletas y por ello, “no se puede perder lo que no se construyó”.