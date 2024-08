Jugador del América habla abiertamente sobre acusación de abuso sexual

El futbolista Brian ‘N’ habló por primera vez de manera abierta sobre la acusación que hay contra él por un supuesto caso de abuso sexual, del cual aseguró que es inocente y que han usado su imagen de manera inadecuada.

“Con ese tema la pasé muy mal. Fui a la Copa América con el tema ya explotado en México. Me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México, hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo”, declaró en entrevista para un programa de radio uruguayo, 100% Deporte.

El jugador del América señaló que no es una situación agradable cuando para todos es culpable aunque no haya pruebas, pero que afortunadamente tuvo el apoyo de su familia.

“El 27 de mayo me sumó a la Selección y al otro día sale una noticia de esas. Es muy feo convivir con eso; más hoy viendo cómo se está en las redes sociales, donde creo que ante los ojos de todos uno es culpable hasta demostrar lo contrario. Eso es muy feo, pero siempre me apoyé en mi familia, representante y gente cercana”, indicó el jugador.

Brian ‘N’ recalcó que es inocente, pero que pese a todo se encuentra tranquilo. “Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas. Mi familia la pasó muy mal. Detrás de cada persona, hay una familia. Fue un tema muy jodido, lo pude arreglar y estoy más tranquilo hoy en día”, indicó.

El futbolista fue acusado junto a otras dos personas, Gera ‘N’ y Sebastián ‘N’ de “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza” ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.