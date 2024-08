¿César Montes cerca de dejar el sueño europeo para jugar junto a Messi en la MLS?

(Photo by Rafa Babot/Getty Images)

Las ligas de futbol al rededor del mundo se encuentran cerca de arrancar y previo a que esto suceda, el mercado de pases vive sus últimos movimientos. En recientes horas, uno de los que ha llamado más la atención es el que podría involucrar los servicios de César Montes en una operación entre Almería e Inter Miami.

Fueron unas declaraciones del estratega de las garzas, Gerardo Martino, las que generaron intriga en los aficionados, debido a que se podría tratar de las bases para un acercamiento del cuadro de Florida al defensor mexicano con la intención de ficharlo.

“Todo lo que tengo que decir de César es positivo, tanto en el aspecto futbolista, como en el personal. Es un jugador que a mí me agrada en muchos sentidos y no tengo nada que decir… el libro de pases cierra y nosotros siempre estamos abiertos, pero la búsqueda de un central está cubierta con la llegada de David. A partir de ahí, si es un futbolista como César, bienvenido sea”, comentó.

Estas palabras empataron mucho con la situación el Seleccionado Nacional en Almería, ya que después de consumar su descenso la campaña anterior, la directiva se comenzó a plantear la venta de Montes debido a que es uno de los activos más caros del plantel y podría dejar una buena suma de dinero.

Barcelona venció 3-2 al Almería de César Montes. Foto: @FCBarcelona

¿Qué dice César Montes sobre esto?

Tras el ruido generado por lo antes mencionado, el jugador mexicano tuvo que salir a dar su opinión asegurando que su estatus en el plantel es de comodidad y no piensa dejarlo, ya que también el estratega lo ha considerado en el equipo.

“Soy jugador de Almería. Quedan dos semanas y he trabajado con el míster. Él me contempla como uno más de la plantilla. A mí me encantaría quedarme. Mi Familia está cómoda y mis niños están disfrutando al máximo la ciudad”, reveló para La Voz de Almería.