Mariachi le da la bienvenida a Osmar tras conquistar París

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, fue recibido con una auténtica fiesta en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto luego de conquistar dos medallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Con un mariachi que le dio la bienvenida al ritmo del Cielito Lindo, el atleta mexicano no pudo ocultar su emoción de volver a tierras aztecas, por lo que, contagiado por la alegría, no dudó en cantar y ponerse el sombrero de charro.

“Gracias a toda México por su recibimiento y apoyo, se siente muy bonito. No me imaginé algo así. Espero haber inspirado a muchos niños, niñas, adolescentes y adultos también. Si luchan por sus sueños lo van a lograr. Estas medallas representan mucho esfuerzo, disciplina”, expresó Osmar ante los medios de comunicación.

Asimismo, el oriundo de la Ciudad de México se trazó como meta conquistar el oro en Los Ángeles 2028 y, aunque es consciente de que será el atleta al que más se le exija en la próxima justa, dejó en claro que eso le genera una motivación extra.

“Este ciclo olímpico me voy a exigir más. Me gusta, me he hecho amigo de la presión, si ustedes me ponen presión yo me pongo el doble. Me motiva que la gente cada vez tenga más expectativas y confíe más en mi”, añadió.

Es importante mencionar que Osmar Olvera es el sexto mexicano que conquista dos preseas en una misma justa olímpica. El último clavadista en hacerlo fue Joaquín Capilla en Melbourne 1956, deportista a quien Olvera Ibarra considera su ídolo, por lo que espera igualar su récord de medallas.