Alcaraz sufre una inesperada derrota en Cincinnati: “El peor partido de mi carrera”

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, vivió una jornada para el olvido en Cincinnati, el joven tenista español sufrió una inesperada derrota ante el francés Gael Monfils en segunda ronda, lo que le costó la eliminación del séptimo Masters 1000 de la temporada.

¿Qué mencionó Carlos Alcaraz?

“Ha sido muy duro para mí. Siento que he jugado el peor partido de mi carrera. No pude jugar”, confesó un abatido Alcaraz tras el encuentro, el murciano, que había visto interrumpido su partido el día anterior por la lluvia, no pudo recuperar el ritmo y cayó derrotado en tres sets: 4-6, 7-6(5), 6-4.

La rápida pista de la central de Ohio fue un factor determinante en el desempeño de Alcaraz, “He estado entrenándome bien, me encontraba bien, pero quizá sentí que era jugar otro deporte en la pista central comparado con otras pistas”, afirmó.

A pesar de la decepción, el español se mostró optimista de cara al próximo Grand Slam, el US Open: “Mi sentimiento es que estoy listo para ganar cada torneo al que voy. Es imposible sacar nada bueno de este partido, pero me centraré en el siguiente objetivo”.

La derrota de Alcaraz ante Monfils generó sorpresa en el mundo del tenis, el francés, que venía de una lesión, aprovechó las dudas del español para llevarse el partido; Alcaraz, por su parte, mostró un juego irregular, cometiendo numerosos errores no forzados y sin encontrar su mejor versión.

Uno de los momentos clave del partido fue el ‘tie-break’ del segundo set, Alcaraz tuvo la oportunidad de llevarse el set, pero no pudo aprovechar sus oportunidades y terminó cediendo ante un inspirado Monfils.

Además de la eliminación de Alcaraz, otro tenista español, Pablo Carreño, también se despidió del torneo en octavos de final tras caer ante Alexander Zverev; por su parte, Paula Badosa avanzó a cuartos de final en el cuadro femenino.