Cuauhtémoc Blanco explota contra la Liga MX por falta de seriedad en la Leagues Cup

La reciente participación de la Liga MX en la Leagues Cup ha dejado mucho que desear debido a que nuevamente la mayoría de equipos nacionales se fueron eliminados rápidamente, mientras que los clubes de la MLS se encuentran en instancias finales aspirando a quedarse con el campeonato.

Esta situación ha generado una lluvia de reacciones dividiendo a aquellos que creen que es un torneo que afecta el ritmo de la Liga MX y de los que creen que no hay la seriedad suficiente para afrontarlo. En este último grupo está el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien en entrevista de ESPN arremetió contra los clubes eliminados.

“Yo pienso que es falta de seriedad, porque en estos torneos meten muchos chavos y al mismo tiempo es bueno porque hay oportunidad para verlos, pero la Liga MX ha hecho las cosas mal en este torneo porque no lo están tomando con seriedad”, señaló.

Por otra parte, el mexicano decidió aprovechar el espacio para aplaudir el trabajo de América, debido a que es uno de los equipos nacionales que sigue con vida y con amplias posibilidades de meterse en la final y ganar.

Foto: AFP Foto: AFP

“El único que lo toma con seriedad me parece que es el América, pero son cosas que se hacen entre directivos para hacer negocios a nivel de Estados Unidos”, sentenció.

¿Cuántos equipos mexicanos siguen con posibilidad de ganar la Leagues Cup?

Luego de una intensa serie de octavos de final, Mazatlán FC y América son los únicos mexicanos con vida en el certamen binacional. Por un lado, los de Coapa se alistan para medirse ante Colorado en busca del pase a semifinales y por el otro, los cañoneros sueñan con vencer a Philadelfia para hacer historia en el torneo.

En los cruces restantes podemos mencionar el duelo Columbus vs. New York City y el Seattle vs. LAFC que terminará por definir la serie de cuartos.