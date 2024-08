‘Soy humano, es algo que no debería hacer’: Carlos Alcaraz se disculpa tras explotar en Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz ofreció disculpas este sábado por su comportamiento del viernes, cuando cayó ante Gael Monfils en el Masters 1000 de Cincinnati, rompiendo una raqueta y se despidió de manera anticipada del torneo tras una jornada complicada.

“Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería ocurrir en una pista”, expresó el número uno del mundo a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), reconociendo que su conducta no fue apropiada.

El cuatro veces ganador de Grand Slam se despidió prematuramente de la cancha en Ohio, tras su primera experiencia como tenista olímpico en París 2024, donde obtuvo la medalla de plata pero lamentablemente no pudo alcanzar la victoria frente a Estados Unidos junto a su compatriota Rafael Nadal.

Además, el tenista se sinceró sobre el momento personal que está atravesando y compartió sus emociones, manifestando su deseo de cambiar la actitud de cara al último gran torneo del año.

“Soy humano, tenía acumulación de nervios y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. ¡Hora de pensar en Nueva York!”, escribió el tenista de 21 años.

¿Qué ocurrió durante el Masters 1000 de Cincinnati?

‘Carlitos’ tuvo una actuación decepcionante previo al último Grand Slam del año en pista dura, cayendo en la segunda ronda en Cincinnati. Su partido fue interrumpido el jueves por la lluvia y no logró retomar el ritmo ante el francés Gael Monfils, número 46 del ATP, quien se impuso por 4-6, 7-6(5) y 6-4.

En el tercer set, tras perder la oportunidad de recuperar el break que ya había cedido a Monfils y ver el marcador en 3-1 en contra, Alcaraz perdió el control y rompió su raqueta en un gesto inusual. No se mostró cómodo y cometió errores poco habituales en su juego.

“Fue muy duro para mí. Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera”, declaró el viernes en rueda de prensa un frustrado Alcaraz. Cincinnati se perfilaba como el gran regreso del número uno del mundo antes de su participación en el US Open.