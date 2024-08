“No estuvo el Gato Ortiz para ayudarlos”: José Ramón Fernández lanza dardo al América

Las Águilas del América se despidieron de la Leagues Cup 2024 tras no poder superar en penales al Colorado Rapids y sufren su primer gran descalabro de la temporada, siendo bicampeones del futbol mexicano, por lo que José Ramón Fernández no se reservó y atacó con todo.

El periodista de ESPN, conocido por ser un crítico del americanismo, no desaprovechó el momento de la derrota del equipo dirigido por el brasileño André Jardine y aseguró que esta vez no contaron con la ayuda de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, lo que contribuyó a que no pudieran asegurar la victoria frente al equipo de la MLS.

“En la Leagues Cup, América queda eliminado en penales. Para quienes decían que era el favorito para la final, hoy jugó un partido flojo frente a un equipo que se defiende bien y ataca poco... Y lo peor... HOY NO ESTUVO EL GATO ORTIZ PARA AYUDARLOS. Malagón falló en el penalti decisivo”, escribió ‘Joserra’ a través de su cuenta de X.

El bicampeón del fútbol mexicano falló como el representante favorito

Al finalizar el encuentro, el capitán de los azulcrema, Henry Martín, habló sobre la derrota y los errores cometidos por el equipo, quitando responsabilidades a sus compañeros, principalmente a Luis Ángel Malagón, quien falló el último penal, y al defensa Igor Lichnovsky, quien tuvo la oportunidad de liquidar el partido en los primeros cinco tiros.

“Malagón se siente responsable por cómo se dio la situación, pero realmente el partido no lo perdimos en los penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cuando tuvimos la oportunidad, y ahí pagamos las consecuencias”, aseguró el atacante yucateco.

Por otra parte, el jugador de 34 años aseguró que el cuadro de Coapa fue superior a los estadounidenses. Sin embargo, con su eliminación, la Liga MX quedó sin representantes en el certamen y aseguró que “quedan a deber” tras la eliminación.

“América tiene la exigencia de pararse en cada torneo y pelear campeonatos, pelear finales. Esta vez no pudimos hacerlo, quedamos a deber porque sabíamos que fuimos mejores, dominamos todo el partido, pero aquí no gana el que tiene la posesión o el que tiene más llegadas, gana el que más anota goles, y ellos hicieron un gran trabajo, fueron muy inteligentes para manejar el partido. Al final avanzan y a nosotros nos toca enfocarnos en la Liga MX”.

¿Cuándo es el próximo partido del América en el Apertura 2024?

Ahora, los actuales bicampeones regresarán a las canchas de la Liga MX y enfrentarán al Club Puebla el próximo sábado 24 de agosto a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.