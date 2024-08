Zague arremete contra el América y califica de “agrandado” a Igor Lichnovsky

El Club América sufrió una gran derrota al perder en penales antes de las semifinales de la Leagues Cup ante el Colorado Rapids de la MLS, dejando un mal sabor de boca para la Liga MX y, por ello, su goleador histórico, Luis Roberto ‘Zague’, fue un duro crítico.

La máxima leyenda en anotaciones a favor de los azulcrema atacó con todo a la plantilla del director técnico André Jardine y al defensa chileno Igor Lichnovsky, calificándolo de ‘agrandado’, ya que fue el único que falló durante la tanda de penales. Si hubiera anotado, el equipo habría conseguido la victoria.

“Soberbia que pasa una factura muy alta… aunado a una mala decisión del entrenador que manda a un defensor que anda crecido (por no decir ‘agrandado’ o con exceso de soberbia, para ser más claro) a ser uno de los cobradores de penales cuando tienes jugadores con más técnica y seguramente mejores ejecutores de penales antes del mencionado”, escribió el ahora narrador deportivo a través de su cuenta de X.

Zague ‘salva’ a Malagón de la afición americanista

Las cosas no quedaron ahí, pues Zague también responsabilizó al estratega brasileño y señaló el error cometido al hacer cambios de jugadores, considerando que había mejores opciones entre los cobradores que Lichnovsky, añadiendo que la culpa no era del arquero Luis Ángel Malagón, quien falló el último penal, pues no era su responsabilidad.

“Aparte, también volvió a equivocarse al sacar de la cancha a jugadores que tenían más capacidad que Igor en ese deber. Lo de Malagón nada que recriminar… no era su función”, sentenció Zague.

¿Cuándo regresa el América a las canchas del Apertura 2024?

El conjunto de Coapa tendrá que sacudirse el mal sabor de boca tras fallar en la Leagues Cup 2024 y dejar atrás su oportunidad de refrendarse como el gran equipo del futbol mexicano, ya que dejaron ir su posible quinto título en los últimos nueve meses.

Ahora, los bicampeones regresarán al territorio mexicano para continuar con el torneo corto de la Liga MX y enfrentarán al Club Puebla el próximo sábado 24 de agosto a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.