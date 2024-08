Futbolista es expulsado por hacer del baño en pleno partido

El balompié es un deporte lleno de todo tipo de historias, pues es el deporte más practicado en todo el mundo y este fin de semana, el futbol profesional nos regaló un momento surrealista durante un partido de la Copa de Perú.

El evento se produjo en un encuentro entre Cantorcillo y Atlético de Awajún. Al final del partido, un jugador del equipo peruano, Sebastián Muñoz, decidió realizar una necesidad fisiológica previo a cobrar un tiro de esquina, en lugar de esperar a que concluyera el encuentro para ir a los vestuarios.

Las cámaras que grababan el partido no pasaron por alto la acción del jugador, quien vestía la camiseta número 10. El árbitro central, al observar la situación, no dudó en mostrarle la tarjeta roja, expulsándolo del partido. La reacción de Muñoz fue de sorpresa ante la sanción.

Aprovechando una pausa en el juego debido a una lesión en el campo, durante la cual el árbitro se encontraba atendiendo al portero de Cantorcillo, Muñoz protestó la decisión. Sin embargo, la decisión del árbitro fue definitiva y el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego.

Incluso entre los ‘mejores’ existen estos casos

No es la primera vez que se producen situaciones similares en el futbol profesional. En el Mundial de Clubes 2009, el portero del Auckland City de Nueva Zelanda, Paul Gothard, se arrodilló discretamente para orinar en el campo. Otro caso ocurrió durante un partido entre Palmeiras y Santo André en los octavos de final de la Copa de Brasil, cuando el chileno Jorge Valdivia se detuvo junto a un poste para hacer sus necesidades.

En la Champions League 2009/2010, el portero Jens Lehmann aprovechó un momento durante el partido entre Stuttgart y Unirea Urziceni para orinar, justificando su acto por los nervios y criticando a la televisora por grabarlo.

Incluso en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, durante el partido entre Inglaterra e Irlanda, el delantero inglés Gary Lineker tuvo un momento surrealista al defecar en el terreno de juego.

Es importante señalar que el reglamento de la FIFA no especifica sanciones para estos comportamientos. La decisión de sancionar o no queda a criterio del árbitro, lo que explica por qué en algunos casos los jugadores no fueron expulsados.