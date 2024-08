¿El futuro del Tri? Él es Gilberto Mora, jugador de Xolos que debutó a los 15 años

La regla de menores implementada en la Liga MX a partir de este Apertura 2024 parece estar rindiendo frutos, ya que cada vez es más frecuente ver debuts de jóvenes en Primera División, tal como sucedió con Gilberto Mora, de tan solo 15 años de edad.

Fue durante el duelo en que los Xolos de Tijuana vencieron 3-1 a Santos Laguna en el Estadio Caliente, donde Juan Carlos Osorio mandó al joven futbolista al terreno de juego al minuto 71 en sustitución de Efraín Álvarez.

Pese a su corta edad, el centrocampista mostró buenas sensaciones e incluso en una jugada se le observa cómo limpia el medio campo para mandar una asistencia de gol a Jaime Murrieta.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació un 14 de octubre de 2008 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con 1.64 metros de estatura, se desempeña como centrocampista ofensivo. Además, es hijo del exfutbolista Gilberto Mora, quien jugó para equipos como Toluca, Jaguares, Puebla y Xolos.

Mora Zambrano ha jugado en inferiores del cuadro fronterizo desde hace varios años. De hecho, ha sido campeón de goleo en fuerzas básicas y es considerado una de las máximas joyas del futbol mexicano, ya que también ha vestido la camiseta del combinado azteca.

Incluso, en selecciones menores ha destacado por sus goles y agilidad en el ataque, por lo que Juan Carlos Osorio ha encontrado a una gran promesa que pinta para tener una carrera prometedora, ya que es el más joven en debutar en la historia del club.

Además, Gilberto Mora es el tercer futbolista más joven que debuta en Primera División. El primero fue Victor Mañón, que vio sus primeros minutos con 15 años y 215 días con Pachuca, en 2007. El segundo fue Martín Galván, que debutó en Liga MX con Cruz Azul en 2008, con 15 año y 267 días.

“Muy feliz, contento porque se me dio gracias a Dios esta oportunidad y creo que la aproveché. Desde que vi la convocatoria le conté a mis papás, en el día pensando que se me iba a dar mi debut. A seguir trabajando, ha valido la pena todo el esfuerzo que he hecho y es el comienzo de una linda carrera”, mencionó.