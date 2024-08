“Será tu funeral”, Mike Tyson lanza advertencia a Jake Paul

El excampeón de los pesos pesados no cayó en las provocaciones de su rival

Mike Tyson y Jake Paul sostuvieron un cara a cara este 18 de agosto como parte de la promoción de la pelea que sostendrán el próximo 15 de noviembre. En el careo los ánimos se calentaron, debido a que ambos señalaron que destruirán a su rival.

“Esta pelea va a ser muy dolorosa. Has estado en el ring con gente con malas intenciones, pero no con tan malas intenciones como las mías. Espero que estés en buena forma porque va a ser larga y dolorosa”, declaró Tyson.

La pelea estaba originalmente planeada para el pasado 20 de julio; sin embargo, se tuvo que aplazar debido a que Iron Mike sufrió una úlcera que lo forzó a guardar reposo.

Aunque ahora asegura estar completamente recuperado. “la pelea va a suceder. Estoy muy preparado. Tuve un pequeño contratiempo de salud pero lo he superado, estoy bien y voy a pelear y será su funeral”, señaló.

El combate se pactó a ocho rounds de dos minutos; no obstante, Jake Paul quiere modificar esto y cuestionó el estado físico de su rival al no aceptar los cambios.

“No me da miedo. Nací para esto, es mi destino. Tú eres el que tiene que estar en forma porque no has aceptado los rounds de tres minutos, acéptalos”, apuntó el youtuber.

Paul, que fue abucheado por el público que acudió al conferencia de prensa, aseguró que acabará con Tyson. “Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda (...) Quiero a Mike y le respeto, pero ya no somos amigos hasta el 15 de noviembre”, afirmó.

Diferencias entre los boxeadores

Tyson y Paul se enfrentarán el próximo 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El combate se transmitirá en exclusiva a través de Netflix, además de que está autorizado como profesional por la Comisión de Texas.

Mike es considerado como uno de los mejores boxeadores de los pesos pesados de todos los tiempos. Ganó dos veces el título mundial de la categoría en la década de los 80 y reinó como el campeón indiscutible de 1987 a 1990.

Iron Mike, de 58 años, cuenta con un récord de 50-6, con 44 nocauts, pero su último combate profesional fue en 2005 cuando fue derrotado por el irlandés Kevin McBride, por nocauts técnico. Mientras que en 2020 sostuvo su última pelea de exhibición ante el excampeón Roy Jones Jr.

Por su parte, Jake Paul es un youtuber que decidió incursionar en el boxeo y que apenas tiene 27 años de edad, es decir es 31 años más joven que Tyson.

El chico problemático solo cuenta con un récord de 10-1, siete por vía del cloroformo, pero ha sido criticado por enfrentarse a exestrellas de MMA, que no le han representado grandes desafíos.