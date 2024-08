Cámara de seguridad capta el momento en el que el futbolista Christian Cueva agrede a su esposa

El futbolista peruano, Christian Cueva, se encuentra en el ojo del huracán, esto luego de que fue acusado por su pareja, Pamela López, por violencia familiar.

¿Qué fue lo que sucedió?

Mediante un video que se viralizó en redes sociales, se observa al exjugador de Toluca y Pachuca agrediendo físicamente a su esposa en lo que parece ser la recepción de un hotel.

En dicha grabación se muestra cómo en primera instancia salen ambas personas de un elevador y al llegar a recepción comienzan a discutir. Es en ese momento cuando inician los jalones e intercambios de golpes por parte de ambos.

En otro video, se aprecia al jugador de 32 años jalando del cabello a la mujer mientras intenta tirarla y esta busca defenderse. Después de dicha acción el futbolista huye del lugar.

Pamela rompe el silencio

En medio de esta controversia, Pamela López ofreció una entrevista para el programa América Hoy, en el cual confesó que el futbolista peruano también agredió a su hija.

“Uno de los motivos por los que yo estoy aquí sentada y por lo que hago esta denuncia es justamente por ella… Ella también fue víctima de violencia psicológica por parte de Christian Cueva, es lo único que puedo decir”, reveló.

Asimismo, la mujer explicó que no es la primera vez que vive un episodio de violencia con el futbolista, asegurando que sus hijos han sido testigos de la situación.

“Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente no es la primera vez que soy agredida. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, sentenció.

Es importante mencionar que actualmente Christian Cueva milita en el Club Cienciano de Perú. Hasta ahora, ni su equipo ni el propio jugador han emitido una declaración para esclarecer los hechos.