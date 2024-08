¡Se terminó el veto! Chicharito sería convocado para el duelo contra Estados Unidos

La Selección mexicana de futbol anunció recientemente un duelo amistoso contra Estados Unidos en la fecha FIFA de octubre con el Estadio Akron como sede.

Dicho encuentro, podría significar el regreso de nada más y nada menos que el máximo goleador histórico del Tri, Javier Chicharito Hernández.

De vuelta el hijo pródigo

Durante su visita a Verde Valle, el pasado 19 de agosto, se observó a Javier Aguirre teniendo una plática amena con el exjugador del Manchester United, a quien ya convocó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y que, incluso, anotó un par de goles contra Francia y Argentina.

En dicha charla, el Vasco y el Chicharito habrían conversado sobre su inminente regreso al combinado azteca, pues cabe recordar que fue vetado por Gerardo Martino desde septiembre de 2019 por un acto de indisciplina.

De acuerdo con el periodista Miguel Ángel Arizpe, en su columna de Mediotiempo, Javier Aguirre tiene contemplado a CH14 para el duelo amistoso contra el cuadro estadounidense.

La fuente señala que el Vasco intentará convencer a Javier Hernández para que reciba un homenaje en el Estadio Akron, pues se considera el escenario ideal para reconocer su trayectoria en el Tricolor.

Aunque el periodista menciona que una fuente de la FMF le reveló que en este momento Hernández Balcazar no está contemplado para ser llamado al Tri y competir por un lugar rumbo al Mundial 2026, Javier Aguirre confirmó que no le cierra las puertas, pues durante su conferencia en Guadalajara dejó en claro que no se basará en la edad para convocar a un futbolista, sino en lo que esté demostrando en ese momento con su club, por lo que, en caso de elevar su nivel, Chicharito sí podría competir por un lugar.

Es importante mencionar que el delantero de 36 años es el máximo goleador de la Selección mexicana con un total de 52 goles, cuatro de ellos los convirtió en tres Copas del Mundo, siendo también el máximo romperredes en este certamen, junto al Matador Hernández.