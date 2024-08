“Vine a mostrar mi talento y a dar un gran espectáculo”, Mayweather promete una noche inolvidable en México

Envuelto en una atmósfera de gran expectativa, se realizó en la Ciudad de México el último cara a cara de Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III, previo a su enfrentamiento que se realizará este próximo sábado en suelo azteca.

El enfrentamiento boxístico; aunque está catalogado como de exhibición; tiene un pasado de una batalla que inició en el ring y terminó en una pelea campal entre sus equipos de seguridad, lo cual suma un ingrediente para esperar un espectáculo de alto nivel.

Floyd Mayweather, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y quien se retiró invicto en 2017, fue tajante al confirmar su estatus como el mejor del mundo y prometió ofrecer un espectáculo inolvidable este sábado.

“Soy y siempre he sido el mejor, no importa lo que me avientes encima, estoy listo”, declaró ‘Money’, de 47 años. “He competido a lo largo de mi carrera con los mejores del mundo, y tengo todos los recursos para salir adelante. Vine a mostrar mi talento, mis habilidades, y a dar un gran espectáculo”.

La pelea entre Mayweather y Gotti III marcará su segundo enfrentamiento, en 2023, ambos se encontraron en un combate que terminó en controversia; sin embargo, esta revancha promete ser diferente, con ambos luchadores más preparados y listos para ofrecer una batalla.

A pesar de estar retirado, Mayweather sigue activo, participando en exhibiciones alrededor del mundo y manteniéndose en excelente forma física, “Esto es fácil para mí, es como salir a caminar todas las mañanas, he competido a lo largo de mi carrera con los mejores del mundo, soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida. Yo vivo mi retiro peleando”, enfatizó el legendario pugilista.

Mayweather reconoce al boxeo mexicano

México es cuna de grandes pugilistas, que poseen reconocimiento internacional, elementos que Floyd Mayweather elogió, “El boxeo mexicano ha sido increíble para mí, tantos campeones, leyendas, tantas glorias, pero sobre todo la gran organización que es el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la más grande en la historia de este deporte”.

Mayweather resaltó su admiración por los peleadores mexicanos, quienes han dejado una marca indeleble en el deporte, “Los boxeadores mexicanos tienen un corazón enorme. Han hecho cosas increíbles en el boxeo y siempre han sido una inspiración para mí”, afirmó el excampeón, mostrando su respeto.

Gotti III busca redención

John Gotti III, nieto del famoso jefe de la mafia neoyorquina, inició su carrera en las artes marciales mixtas en 2017 y pasó al boxeo profesional en 2020; aunque su historial es corto, ha logrado dos victorias por nocaut, lo que lo convierte en un oponente digno para Mayweather.

El deportista, de 32 años, expresó su agradecimiento a ‘Money’por la revancha, “Floyd cumplió su palabra y me dio la revancha. Estoy en la mejor forma de mi vida y preparado para aprovechar esta oportunidad única. He mejorado mucho como boxeador, tanto mental como físicamente, y estoy listo para sorprender al mundo del boxeo”.

Gotti también reconoció la influencia del boxeo mexicano en su preparación para la pelea. “Los boxeadores mexicanos tienen un espíritu inquebrantable. Si puedo demostrar al menos la mitad de lo que ellos hacen en el ring, me consideraré satisfecho”,

Acompañado de su padre, John Gotti II manifestó su deseo de conocer a una de las leyendas vivientes del boxeo mexicano, a quien considera no de sus ídolos, “Es un honor estar aquí en México, y espero tener la oportunidad de conocer al Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez”, expresó.

La revancha entre Mayweather y Gotti III ha generado gran expectación en México, ya que será la primera vez que “Money” peleará en suelo mexicano; además de la pelea estelar, habrá una serie de 11 combates preliminares que también prometen acción, con grandes exponentes.