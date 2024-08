“Ha sido una pausa muy positiva”: ‘Checo’ Pérez con buenas esperanzas previo al GP de Países Bajos

Las vacaciones de verano terminaron y Sergio ‘Checo’ Pérez buscará volver a subir al podio en el Gran Premio de Países Bajos, tras la polémica que dejó en suspenso su continuidad hasta 2025 en la Fórmula 1, por lo que ahora, buscará recuperar su rendimiento en el RB20.

El piloto de Guadalajara inició la temporada 2024 detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, logrando cuatro podios en las primeras cinco carreras. Sin embargo, sufrió una mala racha de la que no ha podido recuperarse, incluyendo varios choques. Ahora, buscará reivindicarse en el circuito de Zandvoort.

“Básicamente me fui y me desconecté. Pero siempre, cuando estás en las vacaciones de verano, la parte de atrás de la mente está siempre en contacto con los ingenieros y lo que está pasando”, declaró Pérez este jueves durante el ‘media day’.

Por otra parte, el mexicano de 34 años habló sobre el trabajo realizado en la escudería de Milton Keynes durante la pausa de verano, detallando que su equipo trabajó en el coche. Como anteriormente especificó Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, el RB20 ha sido un desafío para ‘Checo’.

“Diría que ha sido una pausa muy positiva para Red Bull. Hemos sido capaces de encontrar un montón de cosas y una actualización nos llevó por un mal camino. Sabemos cómo está funcionando el coche y creo que no estaba claro en las últimas carreras. Si podemos arreglarlo y volver al nivel, es otra cuestión”.

¿El regreso del ‘rey de las calles’?

Sergio Pérez habló sobre la confianza que tiene para recuperar un buen ritmo durante todos los fines de semana de carrera. Aunque no cree haber encontrado la solución completa, aseguró que tendrá un monoplaza más cómodo para conducir y al cual podrá sacar más provecho.

“He estado luchando con los problemas que tuve. No es que al comienzo del año yo fuera mucho peor piloto de lo que soy ahora, pero hubo ciertas cosas que no me beneficiaron, por lo que no logré extraer al máximo del coche en ese sentido”.

Finalmente, ‘Checo’ Pérez aseguró que deberá esmerarse en pista mientras espera por actualizaciones que mejoren el comportamiento del monoplaza: “Vamos a estar comprometiendo un poco aquí y allá, pero no estoy demasiado preocupado. Creo que lo más importante para nosotros es que entendemos dónde estamos en términos de la cuestión”.