Germán Berterame será la sorpresa de Javier Aguirre en la convocatoria de México

La llegada de Javier Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana apunta a tener una ola de cambios y regresos que tiene a los aficionados al filo del asiento. Por ello, a solo unos días de lanzar su primera convocatoria, varios nombres comienzan a surgir como posibles novedades del estratega, siendo uno de los más llamativos el de Germán Berterame.

De acuerdo con información del periodista de TUDN, Gibran Araige, el nombre del delantero será la bomba del Vasco en su primera convocatoria. Esto sería posible debido a que recientemente Berterame recibió su carta de naturalizado, algo que se suma a su deseo por portar la camiseta verde en algún punto de su carrera.

Mencionar que otro importante punto para hacer realidad su llamado al Tri sería su relación con Javier Aguirre, estratega con el que coincidió en Monterrey en uno de los mejores momentos del artillero en la Liga MX.

La aparición del nueve de la pandilla en el combinado azteca es algo que se viene cocinando desde el proceso de Jaime Lozano, ya que como director deportivo de Selecciones Nacionales está Duilio Davino, quien también coincidió con el delantero en Rayados y es uno de los interesados en lograr vestir de verde al atacante.

En su estadía en el futbol mexicano, Germán Berterame ha vestido la camisera del Atletico de San Luis y Montyerrey. Con el primer equipo consiguió 31 goles en 93 partidos disputados, mientras que con los regios mantiene un registro de 31 dianas en 87 duelos.

Berterame sueña con jugar para México

Hace algunos meses el delantero fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar para el Tri mientras su carta de naturalización se encontraba en trámite. En ese momento, el goleador fue claro al afirmar que el vestirse de verde era una gran ilusión y deseaba en algún momento ayudar al representativo nacional.

“Es cuestión de esperar, pero por algo lo hago. Si no tuviera esa ilusión (de representar a México), me hubiese quedado con Argentina y me hubiera ido para allá. La ilusión que tengo es porque realmente quiero estar y tengo el deseo de poder ayudar”, comentó.