Víctor Ortiz: “Me encantaría una revancha con Mayweather, estoy listo cuando me diga”

La Ciudad de México está a punto de vibrar con un gran evento de boxeo que enfrentará a Floyd Mayweather y John Gotti III en el ring. Sumado esta pelea estelar, la cartelera contará con otros combates emocionantes que elevarán los ánimos al máximo, gracias a la destacada participación de todos los boxeadores involucrados.

Uno de los coprotagonistas de la noche es el pugilista Víctor Ortiz, quien inicialmente estaba programado para ser el rival de Mayweather en la función, pero de último momento fue emparejado con el argentino Rodrigo Coria. Sobre esto, el ‘Vicioso’ tuvo la oportunidad de hablar en una entrevista exclusiva con Publimetro, donde también aprovechó para manifestar su deseo de una revancha con Mayweather.

¿Qué fue lo que dijo Ortiz?

En primera instancia, el boxeador de raíces mexicanas mencionó su gusto por ser incluido en la cartelera, el buen momento por el que pasa físicamente y su felicidad por boxear en México, tierra de sus padres, que siente como suya.

“Me siento muy bien, ando muy feliz, he hecho todo lo que me dice mi esquina y echándole muchas ganas. Lo hago todo también por mis dos niños… Es una cosa muy bonita (pelear en México) por tener raíces mexicanas, no soy nacido acá, pero mi madre y mi papá son de Chihuahua. Al saber que iba a pelear hable con mi mamá para saber si me dejaba entrar con el Himno Nacional, empezó a llorar y me dio su bendición”, reveló.

Asimismo, Ortiz decidió hablar sobre la polémica de su nombre en el cartel, ya que en primera instancia él se perfilaba para ser el rival de Floyd Mayweather en el evento, pero de un momento a otro fue desplazado por John Gotti III y relegado a la plaza coestelar, donde se enfrentara al argentino Rodrigo Coria.

Víctor Ortiz (Diego Reyes)

“No sé exactamente, que pasó. Me dijeron que me prepara para una pelea y comencé, me preparé, pero después los planes cambiaron. Posteriormente, me tomé unas dos semanas o tres para descansar porque cuando boxeas los golpes y la tortura que lleva el cuerpo es muy dura, difícil y ya con 37 años más”, aseguró.

Finalmente, el pugilista decidió recordar el antecedente que tiene con el Money en el ring, en donde se enfrentaron en septiembre de 2011, siendo Mayweather el ganador, luego de noquear a Ortiz de forma polémica en el cuarto asalto mientras el juez los separaba tras un cabezazo ilegal que Ortiz propinó por su desesperación.

“Años atrás, tres para estar exacto, cuando nosotros peleamos no acabó bien y no fue justo. Eso estuvo muy feo, pero pasó lo que pasó y me ganó. Nunca ha mencionado nada de mí, pero yo, como decía Vicente Fernández, no me sé rajar… Yo sé lo que traigo en el tanque y él también, me voy a enfocar primero el 24 de agosto y después lo que venga, pero una revancha con Floyd me encantaría, cuando él diga. Peleo el 24 y el 25 si quiere estoy listo”, sentenció.