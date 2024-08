“Desde pequeño me ha inspirado”: Álex Padilla se rinde ante Guillermo Ochoa

Álex Padilla ha causado sensación en todo México después de su debut en LaLiga española con el Athletic de Bilbao. Tras dos juegos como titular, el joven de 20 años ha tenido destacadas actuaciones ante Getafe y Barcelona.

Aunque el cancerbero de 20 años recién inicia su camino en Primera División, ha generado buenas expectativas, por lo que muchos aficionados ya comienzan a seguirle la pista.

Padilla elogia a Ochoa

En una reciente entrevista con ESPN, Álex Padilla sorprendió al revelar que una de sus principales fuentes de inspiración para ser portero fue Guillermo Ochoa. De hecho, lo calificó como un guardameta valiente y recordó su sobresaliente actuación ante Brasil en el Mundial 2014.

“Memo Ochoa ha tenido una trayectoria de admirar. Desde que era pequeñito, ha sido una de esas personas que me ha inspirado y, cuando tenía la camiseta de la selección siempre quería que atrás llevara el nombre de Memo Ochoa. Me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo, cómo gestiona y me acuerdo mucho del Mundial 2014, el partido que hizo contra Brasil”, recordó.

En ese sentido, el portero de 20 años explicó los motivos por los que prefirió representar a México por encima de España, recordando que el pasado mes de junio hizo su debut con el Tri Sub-23 en el torneo Maurice Revello.

“Con tres meses mis papás y yo nos vamos a México, ahí paso mis primeros 8 años. La mayoría de mis recuerdos son muy familiares. Para mí fue muy fácil, estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita, mis primos, mis tíos también. Ahí decido representar a un país que amo”, añadió.

Es importante mencionar que tras su debut con el Athletic de Bilbao, Javier Aguirre ya tiene en la mira a Álex Padilla, por lo que es probable que pronto reciba su primer llamado al Tri mayor en caso de que se mantenga como guardameta titular.

Mientras tanto, Guillermo Ochoa sigue sin encontrar equipo a solo una semana de que concluya el mercado de fichajes, por lo que es prácticamente un hecho que no será requerido por el Vasco para la fecha FIFA de septiembre.