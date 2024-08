“No teníamos ritmo”: Checo Pérez cuestiona estrategia de Red Bull en Países Bajos

Sergio Checo Pérez alargó su crisis de resultados en Fórmula 1 después de sumar 10 carreras sin subir al podio, esto tras terminar sexto en el Gran Premio de Países Bajos.

El piloto mexicano largó quinto, pero no pudo mantener la posición en la arrancada, por lo que al final de la competencia, expresó su sentir sobre la competencia y la estrategia de neumáticos de Red Bull, asegurando que no fue la mejor para mantener un ritmo competitivo durante toda la carrera.

“Tuve una muy buena arranca, pero no tuve a dónde ir con Piastri que tuvo una mala salida, entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado con ellos al inicio de la carrera, pero cuando el neumático medio comenzó a degradar me costó trabajo estar cerca de Ferrari. Con el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento. Creo que en general, hoy no teníamos el ritmo. Hoy Ferrari y McLaren han sido más rápidos que nosotros”, mencionó ante los medios.

“Lo positivo del fin de semana es que entendemos lo que está pasando con el auto, tenemos un problema fundamental que será cuestión de tiempo para que lo podamos solucionar. Es mucho más claro dónde estamos parados, veremos en Monza una pieza totalmente diferente de donde podemos estar”, sentenció.

¿Cómo marcha el campeonato?

Aunque Checo Pérez mantuvo el séptimo puesto en el campeonato de pilotos, la distancia sobre los primeros lugares aumentó. Además, con el triunfo de Lando Norris, McLaren recortó más distancia con Red Bull en la lucha por el título de constructores.

Campeonato de pilotos

1. Max Verstappen Red Bull): 295 puntos

2. Lando Norris (McLaren): 225 puntos

3. Charles Leclerc (Ferrari): 192 puntos

4. Oscar Piastri: (McLaren): 179 puntos

5. Carlos Sainz (Ferrari): 172 puntos

6. Lewis Hamilton (Mercedes): 154 puntos

7. Checo Pérez (Red Bull): 139 puntos

Campeonato de constructores:

1. Red Bull: 434 puntos

2. McLaren: 404 puntos

3. Ferrari: 370 puntos

4. Mercedes: 276 puntos

5. Aston Martin: 74 puntos