“Canelo es mucho peleador para Berlanga”: Julio César Chávez

El enfrentamiento de Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III en la Ciudad de México es uno que nadie se quiere perder, ni siquiera la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quien fue visto en la Arena CDMX ocupando las primeras filas.

Aprovechando su presencia, muchos se acercaron a realizarle algunas preguntas, saliendo una interesante declaración sobre la próxima pelea del Canelo que tendrá lugar el 14 de septiembre ante Edgar Berlanga.

En una pregunta sobre su opinión del combate antes mencionado, la leyenda no dudó en asegurar que para él, el nivel del estadounidense no está a la altura del pugilista nacional, por lo que no será difícil para el Canelo quedarse con la victoria.

“Canelo va a ganar, primero Dios. Yo creo que Canelo es mucho peleador para Berlanga”, mencionó.

Por otra parte, el expugilista también decidió hablar de las cualidades del nacido en Nueva York, asegurando que tiene una pegada de mucho cuidado y aunque en el boxeo todo puede suceder, la actualidad de Saúl Álvarez lo pone un escalón delante de su rival.

“Es un peleador que supuestamente pega muy fuerte, tiene como dieciséis peleas ganadas en el primer round, pero con puro taxista, como dicen. En el box todo puede pasar, pero definitivamente creo que el Canelo es mucho mejor”, sentenció.

Edgar Berlanga tiró dardo a Saúl Álvarez

Previo a que se complete el combate el próximo mes, el estadounidense decidió romper el silencio sobre el mexicano y asegurar que aunque ha tenido un gran legado en el mundo del boxeo, la gente se ha comenzado a cansar de él.

”Toqué un par de puntos débiles en él. Ahora es mi momento. Él ya está en edad en la que hizo historia, ha tenido títulos durante muchos años y, para ser honesto, la gente está cansada de él”, aseguró.