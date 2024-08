“Yo hubiera dado una mejor pelea”: Julio César Chávez lanza dardo a Floyd Mayweather

Luego de una larga espera, el combate entre Floyd Mayweather y John Gotti III tuvo lugar en la CDMX con una recepción inesperada por parte del público debido a la baja intensidad del mismo. Esto fue algo que se reflejó en las palabras de Julio César Chávez, quien aseguró que hubiera hecho un mejor trabajo sobre el ring.

Este sábado 24 de agosto la pasión del boxeo llegó a la Arena CDMX con el enfrentamiento entre el Money y Gotti; sin embargo, este no fue lo que esperaba la gente y por una baja intensidad, los pugilistas se llevaron algunos abucheos de los presentes.

Al término del combate, Julio César subió al ring para felicitar a Mayweather con un abrazo y soltar una declaración a tono de broma en la que aseguró “Yo hubiera dado una mejor pelea”. Como era de esperarse, las risas se desataron de forma inmediata y los asistentes no dudaron en ovacionar al ídolo mexicano.

Es importante mencionar que la pelea fue de más a menos debido a que en los primeros round el juez decidió detener en repetidas ocasiones el combate por los golpes ilegales que dio el Money. Tras ello, se hizo un insólito cambio de autoridad que permitió fluir la pelea, pero el cansancio se hizo presente.

Mayweather cierra la puerta a un combate con el campeón mexicano

Otro detalle a destacar es la declaración del estadounidense en la que habla sobre la posibilidad de enfrentarse a Chávez en una pelea de exhibición, asegurando que sería algo muy esperado, pero que no le gustaría debido a la diferencia de edad entre ambos.

“Una gran leyenda, pero es mayor que yo. Una pelea de exhibición entre nosotros no me dejaría bien parado. Es uno de los más grandes de la historia, me quito el sombrero”, apuntó el Money.

Para finalizar debemos mencionar que esto surgió por una publicación que Chávez hizo en su Instagram, donde se veía un cartel que anunciaba una pelea entre ambos en septiembre en Las Vegas, pero esto parece ser solo un guiño a la pelea que pudo ser.